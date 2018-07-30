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Сводки от ополчения Новороссии 30 июля 2018

12:02. 30 июля 2018 Просмотров - 131 Нет комментариев Опубликовал:

Обстановка на линии соприкосновения за сутки. 30 июля 2018

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Артиллерия BCУ прицельно обработала Правосеков и Азов

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«Живём в постоянном страхе перед фашистами!» — жители Херсонской области обратились к «Русской Весне» (ФОТО)

«Живём в постоянном страхе перед фашистами!» — жители Херсонской области обратились к «Русской Весне» (ФОТО) | Русская весна

В редакцию «Русской Весны» поступило обращение жителей приграничного с Крымом Генического района Херсонской области. Они жалуются на беззаконие и беспредел неонацистов, возомнивших себя новыми хозяевами жизни. 

В коллективном обращении в нашу редакцию группа неравнодушных граждан жалуется на полную незащищённость и на то, что жители района находятся в состоянии постоянного страха.

«Непрекращающиеся военные учения, угрозы минирования Азовского моря, бездействие правоохранительных органов создают невыносимые условия для жизни местного населения, а также большого количества граждан Украины, близкого и дальнего зарубежья, приехавших на отдых», — говорится в сообщении. 

Чашу терпения переполнил инцидент в селе Стрелковое, которое находится на границе с Крымом, на Арабатской Стрелке.

Ночью 23 июля группа боевиков 12-й сотни ДУК-ПС* под предводительством главаря Сергея Акулова (позывной «Кулемет») устроили настоящий кошмар для ни в чём неповинных местных жителей Стрелкового и отдыхающих, в том числе из других стран.

Акулов (более известный в криминальных кругах г. Новая Каховка под прозвищем «Ненормальный») со своими «бойцами» взяли имеющийся у них карабин (полная копия автомата Калашникова) и начали тормозить машины, обыскивать гражданских без каких-либо на то оснований.

​Геничане рассказывают, что люди вызвали полицию, и, как ни странно, всех дебоширов повязали. При обыске у них было изъято незарегистрированное оружие и другие запрещённые предметы.

По факту произошедшего в отношении С. Акулова и его окружения открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 296 УКУ (санкция предусматривает до 7 лет лишения свободы).

А 25 июля состоялось первое судебное заседание суда, во время которого избиралась мера пресечения всем участникам бесчинств. Мера пресечения была избрана следующая: Акулову на основании того, что он является отцом малолетних детей, был назначен ни много ни мало домашний арест, его подельникам дали по 60 дней ареста.

Это не первый случай, когда Акулов попадает в поле зрения полиции. В Геническом районе многие хорошо помнят историю, случившуюся совсем недавно: 15 февраля 2018 года в селе Чонгар люди из подразделения С. Акулова убили человека, за что трое из них сейчас находятся под судом, им грозит пожизненное лишение свободы.

«Просим “Русскую Весну” распространить информацию о творящемся у нас беззаконии и помочь нам прорвать информационную блокаду. Жители Генического района нуждаются в вашей помощи и поддержке», — говорится в обращении.

Стоит отметить, что власти не только не делают ничего, чтобы восстановить законность и порядок, но и узаконивают неонацистов-беспредельщиков.

Ещё осенью 2016 года «после проведения соответствующих кадровых проверок» была восстановлена расформированная 12-я резервная сотня Добровольческого Украинского Корпуса „Правый сектор“ (Херсонская область). Ранее 12-й запасной батальон Украинского Добровольческого Корпуса „Правый сектор“ был расформирован «в связи с неудовлетворительной ситуацией, которая сложилась в батальоне, а также деятельностью батальона, которая не связана с защитой Родины и дискредитирует Корпус как национально-защитную структуру». 

Это не первый случай, когда жители Геническа и Генического района обращаются в редакцию «Русской Весны» за помощью и информационным содействием. Накануне отопительного сезона 2016 года геничане просили привлечь внимание к их проблемам и не позволить властям оставить город без отопления на всю зиму.

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*запрещенная в РФ экстремистская группировка 

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Страх, руины и пламя: юг ДНР под огнём ВСУ (ВИДЕО)

Страх, руины и пламя: юг ДНР под огнём ВСУ (ВИДЕО) | Русская весна

27 июля Вооружённые силы Украины, окончательно презрев взятые на себя обязательства по соблюдению «хлебного» перемирия, подвергли обстрелу с использованием 120-мм миномётов посёлки на юге Донецкой Народной Республики.

На месте побывал официальный представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин, который пообщался с пострадавшими мирными жителями и узнал подробности произошедшего.

Видео предоставлено «Русской Весне» пр​есс-службой Вооружённых сил ДНР.

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