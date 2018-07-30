Самолёты под 100-метровыми льдами опровергают научную хронологию

По официальным данным, 1 м льда в Антарктиде накапливается примерно за 500 лет. Что-то здесь не так. В Гренландии – “Зелёной стране”, которая, судя по названию, совсем недавно она была действительно зелёной, обнаружили уже второй самолёт Второй мировой под 100 метровым слоем льда.

Эта история началась утром 15 июля 1942, когда с секретной базы ВВС США, расположенной в Гренландии, поднялись в небо шесть истребителей Lockheed P-38 Lightning и два тяжелых бомбардировщика Boeing B-17 Flying Fortress. Крылатые машины направлялись на британский аэродром, чтобы принять участие в войне против нацистской Германии. Снежная буря застала летчиков врасплох. Пришлось отменить назначенную ранее посадку в Исландии для дозаправки горючим. На определенном этапе пилоты осознали, что им не остается ничего кроме как осуществить аварийную посадку в Гренландии.

История имела счастливый конец: через девять дней всех летчиков удалось спасти, однако самолеты остались в ледяной «ловушке». В 1992 году энтузиасты из США собрали средства на экспедицию и решили добраться до брошенной техники. Оказалось, что за прошедшие десятилетия машины оказались погребены под слоем снега и льда толщиной примерно 80 метров. Специалистам, тем не менее,сопутствовал успех: они подняли обнаруженный P-38F, который пилотировал Гарри Смит.

Сейчас команда специалистов из некоммерческой организации Arctic Hot Solutions нашла еще один P-38 из «Потерянной эскадрильи» на глубине 300 футов (примерно 90 метров). Первые намеки на самолет появились в 2011 году. Впоследствии применение георадара позволило точно установить местонахождение объекта. При помощи специального зонда исследователи пробурили скважину и убедились, что перед ними действительно самолет Второй мировой войны, а не предмет природного происхождения.

Машину идентифицировали как P-38 «Echo», который пилотировал Роберт Уилсон. При содействии властей Гренландии, Соединенных Штатов и Соединенного Королевства специалисты планируют начать процесс извлечения самолета. Как и во время восстановления предыдущего истребителя, команда планирует использовать горячую воду, чтобы освободить пространство вокруг самолета. Затем машину частично разберут и извлекут из ледяного «плена».

Lockheed P-38 Lightning— один из самых необычных и знаковых самолетов Второй мировой. Он состоит из двух хвостовых балок и гондолы с кабиной пилота и вооружением между ними. P-38—единственный самолет, выпускавшийся в США на протяжении всей войны. При этом даже на завершающей ее стадии он оставался одним из лучших в мире истребителей-бомбардировщиков.

Это одно из доказательств того, что возраст полярных шапок совсем не такой древний и доисторический, как об этом пишут офиальные гляциологи. И теория недавнего глобального катаклизма, отстоящего от наших дней не на тысячи, а на сотни лет в прошлое, в очередной раз получает подтверждение.