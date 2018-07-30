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Российские корабли с ракетами «Калибр» могут поставить странам Тихоокеанского региона

09:44. 30 июля 2018 Просмотров - 100 Нет комментариев Опубликовал:

Ни для кого не секрет, что российская военная техника вызывает у зарубежных стран большой интерес, поскольку она является не только высококачественной, но и может поставлять на очень выгодных условиях, что дает неоспоримое преимущество перед другими экспортерами.

Так, стало известно, что на продажу могут быть отправлены многоцелевые ракетно-артиллеристские корабли проекта 22800, которые оснащены крылатыми ракетами «Калибр».

Как отметил вице-премьер Юрий Борисов, данная техника является очень эффективным оружием, плюс ко всему он имеет небольшие габариты, высокую скорость и приемлемую стоимость по сравнению с конкурентами. Кроме того, данные корабли имеют высокую маневренность, увеличенную мореходность, а также особенность построения корпуса, выполненного с использованием технологии пониженной отражающей способности. А наличие на базе кораблей «Калибра» делает их еще более совершенными. Дальность действия ракет равняется порядка 2 тысячи км.

Стоит напомнить, что крылатые ракеты хорошо себя зарекомендовали в сирийских операциях по борьбе с террористами.

Политик считает, что хорошую службу современный авиалайнер сослужит в таких странах, как Индия, Китай, Вьетнам, в общем, для Тихоокеанского региона. В настоящий же момент корабли поступают на вооружение ВМФ РФ, в частности, идут на Балтику, Северный флот, Каспийское и Черное моря.

Метки: #ВМФ_России, Калибр, российские военные корабли
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