Польше намерена потребовать у России выплаты военных репараций

Комитет польского сейма по репарациям (что само по себе смешно), намерен в следующем созыве парламента потребовать от России репарации за "оккупацию Польши и нанесенный ущерб".Предполагается, что претензии будут оформлены в том же неповторимом стиле, что и претензии к Германии, от которой требуют огромные деньги, несмотря на то, что вопрос с компенсацией ущерба давно закрыт.Разумеется, как и Германия, Россия ничего поляками платить не будет, сколько бы поляки там не насчитали.Сам вопрос репараций достаточно забавен, так как часть современной территории Польши получена по итогам второй мировой войны благодаря Советскому Союзу. И если заявлять об "ущербе", который нанес Польше СССР освободивший ее от нацистской оккупации, то было бы неплохо избавиться и от той территории, которую Польше выдали по итогам второй мировой войны. Но разумеется, Польша от этих территорий не откажется, тем более в пользу Германии, которая "все еще должна". На деле, все это часть истеричной информационной кампании, которую польские националисты ведут уже не первый год, пытаясь сплачивать польское общество рассказами про вечно-обижаемый польский народ, которому должны все окружающие страны. При этом участие Польши в расчленение Чехословакии или нападениях на Советскую Россию или Веймарскую Германию, выносится за скобки, дабы не нарушать благостную картину "мирной Польши", которую обидели большие злые соседи. Это часть культивируемой националистической мифологии, для которой требования компенсаций и репараций служат ритуальными символами нового нациотворчества.Разумеется, польские националисты будут истребовать западную Украину и западную Белоруссию, мол как так – у нас же их коварно отобрали по итогам второй мировой войны. Но при этом они скромно умалчивают, что эти территории были захвачены в ходе агрессии против Советской России, когда поляки пытались вернуться на те территории, которые давным-давно занимала Речь Посполитая. Если не замечать собственных агрессий, то тогда можно много компенсаций и репараций истребовать с окружающих, начиная с нынешней бандеровской Украины.Кроме того, подобные заявления служат и поддержке актуального антироссийского курса в рамках идущей Холодной войны, где комплекс "обиженки", который культивирует Польша, удачно ложится в пропаганду борьбы с "агрессией азиатской России против цивилизованной Европы, ярким представителем которой является Польша". И тут все один к одному – "советская оккупация", Катынь, самолет Качинского и т.д. и т.п. Все это встраивается в современную военно-политическую пропаганду, где требования компенсаций и репараций, всего лишь еще один инструмент информационной войны, направленной на демонизацию СССР и России.Как на это должна реагировать Россия? Разумеется, прямо и официально посылать лесом, попутно вскрывая искусственность конструкции современной польской мифологии и ее оторванность от исторической реальности.

Источник: colonelcassad.livejournal.com