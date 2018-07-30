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Очищение Разума, Души и Тела. Выпуск 4. Суть Жизни — Равновесия искать

10:27. 30 июля 2018 Просмотров - 46 Нет комментариев Опубликовал:

Доброго всем здоровья!

Рекомендую новый флэш-медийный журнал «Суть Жизни — Равновесия искать», собранный, как всегда, из открытых источников Сети.

Да, мне бы такую информацию лет 16 назад…

 

Итак, очень подробно о Законе Равновесия (Баланса, Компенсации) и о том как можно его применить в своей жизни..

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Как при помощи «Синхрометода Ключ», разработанного дагестанским врачом, психологом Хасаем Алиевым, быстро гармонизировать ум и тело.

Справка — биография

Хасай Магомедович Алиев родился 4 марта 1951 года в г. Махачкала Республики Дагестан. Окончил Дагестанский медицинский институт с дипломом врача-лечебника, а затем интернатуру по специальности врач-психиатр. Со студенческих лет занимался научно-исследовательской работой в области психологии, психотерапии и рефлексотерапии. С 1981 по 1983 годы доктор Алиев по приглашению работал в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина над методикой моделирования состояния невесомости, преодоления стресса и перегрузок у космонавтов. В этот период Хасаем Алиевым и был разработан Метод Саморегуляции человека «Ключ».
Х.М. Алиев сотрудничал с различными научными, общественными и производственными организациями. В том числе, проводил обучение членов «Клуба директоров промышленных предприятий СССР» академика А.Г. Аганбегяна, разработал и внедрил в производство методику снижения утомляемости у операторов микросборки, диспетчеров энергопредприятий.
Далее в биографии Хасая Алиева была работа с силовыми структурами; он занимался антистрессовой подготовкой военнослужащих, отрядов специального назначения, обучал сотрудников МВД, спасателей, лиц других опасных профессий, психологов МЧС, военных журналистов перед работой в горячих точках. Доктор Алиев проводил подготовку военного персонала перед входом в атомоход «Курск», выводил из острого стресса пострадавших в результате терактов в Кизляре, Каспийске, Ессентуках, Москве и Беслане.
источник

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О кислотно-щелочном балансе человеческого организма, о 17 признаках нарушения оного, о том, что закисляя свой организм, мы получаем в «нагрузку» букет разнообразных болезней.

О том, при помощи какого фильтра можно получать правильную воду для повседневной жизни.

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Как при помощи всего одного упражнения привести в баланс органы тела..

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Как при помощи практики «не-деяния» очищать подсознание от негатива..

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О том, как люди со всего лишь сбалансированной психикой делают «чудеса» в нашем понимании..

 

 

Также рекомендую предыдущие выпуски журнала..

Гормональный комплекс «ТИБЕТСКИЙ ПЯТИЛИСТНИК».ехе

Как привести в норму гормональную систему без расходов..

«Крутилка» — техника мгновенной нейтрализации травм из прошлого.ехе

Как за 2 минуты нейтрализовать эмоциональный заряд негативного события..

Фрэнк Кинслоу: Осознание - техника мгновенного исцеления.ехе

Как быть целителем самому себе..

 

 

Источник: cont.ws

Метки: Очищение Разума Души и Тела. Выпуск 4. Суть Жизни — Равновесия искать
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