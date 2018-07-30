Очищение Разума, Души и Тела. Выпуск 4. Суть Жизни — Равновесия искать
Доброго всем здоровья!
Рекомендую новый флэш-медийный журнал «Суть Жизни — Равновесия искать», собранный, как всегда, из открытых источников Сети.
Да, мне бы такую информацию лет 16 назад…
Итак, очень подробно о Законе Равновесия (Баланса, Компенсации) и о том как можно его применить в своей жизни..
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Как при помощи «Синхрометода Ключ», разработанного дагестанским врачом, психологом Хасаем Алиевым, быстро гармонизировать ум и тело.
Справка — биография
Хасай Магомедович Алиев родился 4 марта 1951 года в г. Махачкала Республики Дагестан. Окончил Дагестанский медицинский институт с дипломом врача-лечебника, а затем интернатуру по специальности врач-психиатр. Со студенческих лет занимался научно-исследовательской работой в области психологии, психотерапии и рефлексотерапии. С 1981 по 1983 годы доктор Алиев по приглашению работал в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина над методикой моделирования состояния невесомости, преодоления стресса и перегрузок у космонавтов. В этот период Хасаем Алиевым и был разработан Метод Саморегуляции человека «Ключ».
Х.М. Алиев сотрудничал с различными научными, общественными и производственными организациями. В том числе, проводил обучение членов «Клуба директоров промышленных предприятий СССР» академика А.Г. Аганбегяна, разработал и внедрил в производство методику снижения утомляемости у операторов микросборки, диспетчеров энергопредприятий.
Далее в биографии Хасая Алиева была работа с силовыми структурами; он занимался антистрессовой подготовкой военнослужащих, отрядов специального назначения, обучал сотрудников МВД, спасателей, лиц других опасных профессий, психологов МЧС, военных журналистов перед работой в горячих точках. Доктор Алиев проводил подготовку военного персонала перед входом в атомоход «Курск», выводил из острого стресса пострадавших в результате терактов в Кизляре, Каспийске, Ессентуках, Москве и Беслане.
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Источник: cont.ws