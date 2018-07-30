Новости Украины и Новороссии 30 июля 2018

Экономика Украины. Долги и гастарбайтеры

Не успели граждане Украины пережить массовые задержки с выплатами пенсий, как Госстат «порадовал» их о том, что в сравнении с июнем на 6,3%, выросла задолженность предприятий по выплате зарплаты. Всего же с начала года она выросла на 11% в сравнении с аналогичным периодом 2017 и перевалила за 2,7 миллиардов гривен.

Ещё «веселее» дела выглядят в отдельных регионах. Так, долги по зарплатам за прошедший месяц выросли в Волынской области на 50,2%, в Закарпатской на 21,1%, в Донецкой на 18,3%, в Запорожской на 16,3%, в Сумской на 14,3%. Больше всего долги растут в оптовой и розничной торговле, в сфере ремонта автотранспортных средств и мотоциклов, в промышленности, в областях административного и вспомогательного обслуживания, здравоохранения и предоставления социальной помощи.

Но и это не всё. Госказначейство, сообщавшее ранее о том, что Пенсионный фонд в этом месяце недополучил 3,1 миллиарда денег на выплату пенсий (11% необходимой суммы), известило население Украины о новых проблемах. По итогам первого полугодия дефицит государственного бюджета составил 9,78 миллиардов гривен (в первом полугодии прошлого года бюджет был сведён с профицитом 29,04 миллиардов).

Финансовые проблемы возникли даже на строительстве хранилища ядерных отходов в Чернобыльской зоне, что привело к конфликту руководства ЧАЭС с Министерством экологии и отставке директора станции.

После госпереворота 2014 года украинская экономика пережила буквально падение в пропасть, но в 2017 году создалось ощущение, что она достигла дна и даже, оттолкнувшись от него, продемонстрировала небольшой рост. Разумеется, в сравнении с предыдущими «достижениями» новой власти, а не с «дореволюционным» 2013 годом, когда недовольные своим экономическим положением украинцы вышли скакать на майдан ради «зарплат в 3000 евро, пенсий в 1000 евро» и кружевных трусиков. Но даже остановка этого пике выглядела огромным положительным сдвигом. Новые же данные Госстата и Госказначейства на этом фоне можно описать фразой незабвенного Виктора Степановича: «Никогда такого не было, и вот опять!»

Увы, но нынешняя создавшаяся ситуация весьма и весьма закономерна, как считает украинский политолог Сергей Белашко.

«

После Чемпионата Европы по футболу 2012 года я не помню ни одного масштабного инфраструктурного проекта… Не построено ни одного серьезного завода, потому что чаеразвесочная фабрика или там, где японцы делают оплетку на кабель – это, конечно, все хорошо и интересно, но таких заводов за эти 5 лет должны были построить на Украине сотни, если не тысячи», – сокрушается он.

На что надеются украинские власти?

Они с огромной помпой подали новость об открытии в Закарпатье нового золотого месторождения, содержащего примерно 2,4 тонны драгоценного металла. Не пресловутое золото Полуботка, но всё же… Правда, забыли посчитать, что по ценам на сегодня это… менее 100 миллионов долларов, значительную часть которых придётся вернуть за работу по добыче.

Пожалуй, единственным средством, поддерживающим экономику Украины, могут стать денежные переводы, перечисляемые миллионами гастарбайтеров, бегущих из страны. Обсуждая вопрос массовой трудовой миграции, экономист Александр Охрименко прямо заявил: «Какая же это проблема? Молиться на это надо и благодарить, что уезжают. Есть единый социальный взнос, который все платят из зарплаты. За 6 месяцев он увеличился на 27%. Может, хватит о гастарбайтерах?.. Если бы не они, курс был бы 50 [гривен за доллар]. Они заваливают Украину валютой. На данный момент 200 миллионов, которые купил Минфин на межбанке, – это деньги гастарбайтеров. Если бы не было этих денег, то он бы даже 200 миллионов не купил».

А может, если украинская экономика не в состоянии выйти из падения, власти Украины действительно подумать о том, чтобы экспортировать не рапс с подсолнечником?

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