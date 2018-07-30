Летопись полувека. Год 1946 (вып. 1967 г.)
23:17. 30 июля 2018 Просмотров - 33 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Первый послевоенный год, 1946-ой. Как восстанавливалась и чем жила страна. После подвигов военных пришло время победителям совершать подвиги трудовые. Как это делали во время войны наши женищины и дети.
Посмотрите на этих людей! Как можно было развалить страну с таким самоотверженным, преданным Родине народом?
Может оттого, что после геройского восстановления СССР, на повестку дня было выдвинуто ПОТРЕБЛЕНИЕ??! И люди стали забывать то, чем жили они и их предки: „жизнь – борьба, в борьбе – счастье!”? И что „не хлебом единым жив человек”?!!
Посмотрите на этих людей! Как можно было развалить страну с таким самоотверженным, преданным Родине народом?
Может оттого, что после геройского восстановления СССР, на повестку дня было выдвинуто ПОТРЕБЛЕНИЕ??! И люди стали забывать то, чем жили они и их предки: „жизнь – борьба, в борьбе – счастье!”? И что „не хлебом единым жив человек”?!!
Источник: ss69100.livejournal.com