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Летопись полувека. Год 1946 (вып. 1967 г.)

23:17. 30 июля 2018 Просмотров - 33 Нет комментариев Опубликовал:
Первый послевоенный год, 1946-ой. Как восстанавливалась и чем жила страна. После подвигов военных пришло время победителям совершать подвиги трудовые. Как это делали во время войны наши женищины и дети.

Посмотрите на этих людей! Как можно было развалить страну с таким самоотверженным, преданным Родине народом?

Может оттого, что после геройского восстановления СССР, на повестку дня было выдвинуто ПОТРЕБЛЕНИЕ??! И люди стали забывать то, чем жили они и их предки: „жизнь – борьба, в борьбе – счастье!”? И что „не хлебом единым жив человек”?!!





Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: война, войска, история, народ, подвиг, потребление, Родина, ссср, человек
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