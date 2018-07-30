“Красная угроза” 50х
19:58. 30 июля 2018 Просмотров - 29 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Подборка пропагандистских артов времен Холодной войны 50-x годов. Отдельные раньше видел и кое-какие даже выкладывал.
Тут более полная подборка про "Красную угрозу" c общим посылом – СССР всей своей военной мощью хочет оккупировать США и украсть наших женщин.
Занятно, что этот выдуманный образ позднее воплотили в реальности американские солдаты.
В этом плане американская военная пропаганда всегда любила приписывать другим то, чем занимались сами американские военные.
Концепт-арт для половины российских фильмов после 1991 года.
http://oppps.ru/interesno-chto-kuryat-amerikanskie-xudozhniki.html – цинк
Многие посылы подобной пропаганды сохранились и сейчас, даже несмотря на то ,что СССР исчез. Но при небольшой доработке, данные приемы вполне действительны и сегодня, что характерно проявляется в развязанной против РФ пропагандистской кампании, которая столь ярко представлена в современной западной карикатуре и иллюстративном искусстве.
Источник: colonelcassad.livejournal.com