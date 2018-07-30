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Как в Индии посадили более 30 миллионов деревьев

11:50. 30 июля 2018 Просмотров - 69 Нет комментариев Опубликовал:

В фильме рассказывается, как вырубка лесов приводит к тому, что реки высыхают и уровень воды в колодцах падает. Если это сразу не остановить, то будет опустынивание. Чтобы в местности была питьевая вода нужно иметь минимум 30% лесов на данной местности. Чтобы вернуть воду в засушливые районы Индии был создан проект “GreenHands” C его помощью уже посажено более 30 миллионов деревьев.

Источник: www.kramola.info

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