Как в Индии посадили более 30 миллионов деревьев

В фильме рассказывается, как вырубка лесов приводит к тому, что реки высыхают и уровень воды в колодцах падает. Если это сразу не остановить, то будет опустынивание. Чтобы в местности была питьевая вода нужно иметь минимум 30% лесов на данной местности. Чтобы вернуть воду в засушливые районы Индии был создан проект “GreenHands” C его помощью уже посажено более 30 миллионов деревьев.