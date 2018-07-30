Как «глобализируют» Российскую Федерацию. Игорь Солонько

Концептуал СМИ Два сценария мировой закулисы

Доктор философских наук Игорь Солонько о планах глобализаторов в отношении Российской Федерации. Почему глупо бороться с глобализацией? Чем атлантический сценарий будущего отличается от русского? Какие методы в отношении всех народов применяют западные элиты? С какой целью идёт пропаганда ЛГБТ-сообществ в Европе и Америке? Откуда взялись учебники по экономике 90-х годов? Что сейчас на первом рубеже образования? Как нам сохранить русскую культуру и цивилизационную идентичность?



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