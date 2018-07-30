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Как «глобализируют» Российскую Федерацию. Игорь Солонько

23:17. 30 июля 2018 Просмотров - 32 Нет комментариев Опубликовал:

Два сценария мировой закулисы

Доктор философских наук Игорь Солонько о планах глобализаторов в отношении Российской Федерации. Почему глупо бороться с глобализацией? Чем атлантический сценарий будущего отличается от русского? Какие методы в отношении всех народов применяют западные элиты? С какой целью идёт пропаганда ЛГБТ-сообществ в Европе и Америке? Откуда взялись учебники по экономике 90-х годов? Что сейчас на первом рубеже образования? Как нам сохранить русскую культуру и цивилизационную идентичность?

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Власть и общество: от иллюзий к реалиям, Солонько Игорь Викторович

Форд и Сталин: о том, как жить по-человечески. Альтернативные принципы глобализации, Внутренний Предиктор СССР

Основы социологии. Комплект из четырёх томов, Внутренний Предиктор СССР

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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