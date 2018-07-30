Эксперты развеяли мифы о положительном эффекте ЧМ-2018: замедлил рост экономики

Недавно завершившийся в России футбольный мундиаль ускорил рост отечественной экономики во II квартале на 0,1-0,2%, подсчитали в ЦБ. Однако, эксперты не разделают оптимизм Банка России. По их словам, привлекать туристов по-прежнему практически нечем, а тратиться на содержание построенных за миллиарды рублей стадионов приходится. От этого долгосрочный эффект ЧМ-2018 в России они называют сомнительным.

Напомним, ранее в ЦБ отмечали, что чемпионат мира по футболу, который прошел с 14 июня по 15 июля, краткосрочно ускорил рост цен. Так, больше всего подорожали услуги пассажирского транспорта, гостиниц, внутреннего туризма.

Однако, согласно обновленному прогнозу регулятора, помимо роста цен мундиаль ускорил рост экономики во II квартале 2018 года на 0,1-0,2%. Однако эксперты скептически относятся к прогнозам Банка России. «Прибавка к квартальному росту ВВП 0,2 процентных пункта — это хорошо. Но повод ли это для гордости? Чемпионат мира хорош тем, что он даёт толчок к долгосрочному развитию. Так, например, произошло в Польше после Чемпионата Европы по футболу в 2012 году. Там почти все деньги ушли не на строительство суперсовременных стадионов, а на развитие инфраструктуры: появились новые автомагистрали, локальные аэропорты, были отреставрированы города. И люди к ним поехали! У нас вложили более 600 млрд рублей, но значительная часть денег ушла именно на спортивные объекты посреди потемкинских деревень. Привлекать туристов по-прежнему практически нечем, а тратиться на содержание стадионов приходится. От этого долгосрочный эффект ЧМ в России сомнительный, и он никак не поможет выйти на темпы развития экономики быстрее среднемировых»,—полагает директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

Как отмечает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский, экономический эффект от ЧМ 2018 будет околонулевой, если не отрицательный. «На бюджетные деньги построена очень дорогая спортивная инфраструктура, в которую не заложена возможность ее коммерческого использования после завершения мундиаля. На большинстве стадионов просто не предусмотрена возможность сдавать помещения в аренду коммерческим организациям, а уровень организации и пиара спортивных мероприятий в стране в данный момент таков, что не позволит собирать полные стадионы ни на что, кроме футбола.», — полагает Жарский.

Причем, как отмечают эксперты, даже, если ЧМ-2018 даст пресловутые 0.2% роста, они все равно будут нивелированы расходами на поддержание всей инфраструктуры в рабочем состоянии, а растущие налоги (НДС) не дадут подняться деловой активности.

В частности, построенная наспех инфраструктура в областных городах не сможет долго служить местным жителям. Это говорит лишь о том, что через год большая часть заметных улучшений, скорее всего, быстро придет в негодность и если иностранцы захотят вернутся в эти города то их будет ждать немного другая картина .