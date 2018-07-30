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БРИКС расширяет границы: Турция заявила о желании вступить в организацию

19:47. 30 июля 2018 Просмотров - 83 Один комментарий Опубликовал:

Несколько дней назад в Йоханнесбурге завершился юбилейный саммит БРИКС, на котором главы 5 стран обсуждали варианты дальнейшего сотрудничества, а также предлагали пути решения мировых вопросов. А сегодня, 30 июля, прошла пресс-конференция по итогам встречи, которую посетил и президент Турции  Реджеп Тайип Эрдоган.

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Политик обратился к  членам организации принять его страну в БРИКС и даже озвучил, как может называться союз в случае присоединения – БРИКСТ. Свое решение он подкрепил тем, что Турция вместе с данными государствами входит в «Большую двадцатку», поэтому объединение в новом формате будет очень кстати и принесет свои плоды.

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Однако Владимир Путин отметил, что пока расширение БРИКС не планируется, и к решению этого вопроса нужно подойти очень тщательно.

«Просто этот вопрос, как у нас в народе говорят, с кондачка не решается, нужно проработать», - заявил президент.

Впрочем, Эрдоган заявил, что Турции все же есть, что предложить союзу. К примеру, Турция предлагает отказаться от доллара и перейти на национальную валюту, а также заключать ряд сделок при помощи электронных денег.

Что же касается выгоды для Анкары от вступления в союз пяти стран, то она определенно есть. Как известно, Турция активно сотрудничала с западными странами, в частности, в формате отношений ЕС и Североатлантического альянса, на протяжении долгого времени. Однако на сегодняшний день гораздо более перспективным союзником для страны является организация БРИКС, в которой взаимодействие основано исключительно на взаимном уважении и согласии всех сторон, чего нельзя сказать об условиях, к примеру, НАТО.

Кроме того, еще одной причиной смены курса внешней политики турецкого лидера является то, что Турция не может дождаться от ЕС решения по принятию страны в данную организацию еще с прошлого века. И это при том, что Анкара – с 1967 года ассоциативный член Евросоюза. Впрочем, желание граждан Турции вступать в ЕС уже не такое большое, как было раньше. Если в 2004 году инициативу поддерживали 70% людей, то сейчас всего лишь 20%.

Также в копилку противоречий попадет и конфликт Турции и США по поставке американских истребителей F-35. Стоит напомнить, что Анкара отказалась приобретать у Вашингтона данную модель и предпочла в этом вопросе обратиться к России.

Очевидно, что Турция практически окончательно разочаровалась в сотрудничестве с ЕС и НАТО, поэтому страна заинтересована поддерживать дипломатические отношения именно с Россией, которая, в свою очередь, предлагает более перспективные условия. Есть большая вероятность, что Турция присоединится в обозримом будущем и к таким предложенным Москвой объединениям, как ШОС и ЕАЭС.

 

 

Метки: брикс
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