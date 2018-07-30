Главная » Невероятное в мире, Политика, События

Боевая мощь: западные СМИ не смогли сдержать слова восхищения военно-морским парадом в России

12:51. 30 июля 2018 Просмотров - 154 Один комментарий Опубликовал:

Вчера, 29 июля, одновременно на всех российских флотах прошел праздничный парад ко Дню ВМФ. Началось торжественное открытие в Санкт-Петербурге с того, что в акваторию Невы вышел президент Владимир Путин для приветствия личного состава кораблей, находящихся на рейде.

1465832364_01111

В целом, в параде участвовали 40 кораблей, среди них были и малые, и патрульные катера, а также авиалайнеры крупного водоизмещения. Кроме того, внимание собравшихся зрителей было приковано и к сверхзвуковым истребителям, вертолетам и тяжелым транспортным самолетам. В честь Дня военно-морского флота в городе были организованы концерты, а завершилось мероприятие вечерним салютом.

Не остался парад и без внимания западного медиапространства. Так, американское СМИ CNN опубликовало статью о прошедшем в России параде ВМФ, в которой журналисты не скрывают своего восхищения военной мощью российского флота.

Как пишет Фредерик Пляйтген, с помощью демонстрации новейших образцов военной техники Путин таким образом намекает на то, что, мол, «вы можете налаживать с нами отношения, но вы должны понимать, что мы по-прежнему очень сильная военная держава». Также публицист напомнил, что российское вооружение постоянно модернизируется, а отечественные конструкторы и инженеры создают все новую и новую технику, которая превосходит зачастую мировые аналоги.

 
 

 

Метки: #ВМФ_России, российские военные корабли
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Полный список всех военных преступлений США
...своё они не сдержали. Оказывалась активная ... Соединенные Штаты смогли прибегнуть к силе... агентуру в западные СМИ были запущены негативные... Янки потеряли два боевых вертолёта, несколько бронированных...что эквивалентно четырехкратной мощи атомной бомбы, ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 апреля 2018
... субмарина не смогла принять участие ...электропривод позволяют этим боевым кораблям совершать ...сравнительно небольшой ударной мощью — они могут... видно на распространенных западными СМИ космических фотоснимках, это... для того, чтобы сдержать агрессию», — заявил...
Сводки от Ополчения Новороссии на 18 февраля 2015
.... Также продолжаются боевые действия в районе...глухой обороне, пытаясь сдержать наступление ополчения. Но... не только не смогло добиться стратегического превосходства... запустил на всю мощь свою пропагандистскую машину,...в том числе — западных СМИ». 17.02.15. ...
Русские врываются, вразумляют по сусалам и удаляются, поставив точку
... этот инструмент национальной мощи для достижения желаемых ...боевых действий с целью достижения желаемых политических целей. Чтобы сдержать...эскалации. Однако Россия смогла навязать свою политическую ... и наблюдать, как Западные СМИ наливаются паникой. Москва ...
Русские врываются, вразумляют по сусалам и удаляются, поставив точку
... этот инструмент национальной мощи для достижения желаемых ...боевых действий с целью достижения желаемых политических целей. Чтобы сдержать...эскалации. Однако Россия смогла навязать свою политическую ... и наблюдать, как Западные СМИ наливаются паникой. Москва ...
О 13-ти «цепях» России, и мой прогноз на ближайшие годы
... финансово-политической мощи еврейская мировая... почвенники»  не смогли поднять против власти... порядке.  Сын знаменитого западного идеолога У.Черчилля -...на рекламу через СМИ пива и ... помощи; - боевые подразделения Стрелкова и... Ирана не сдержал. За последний...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>