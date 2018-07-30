Боевая мощь: западные СМИ не смогли сдержать слова восхищения военно-морским парадом в России

Вчера, 29 июля, одновременно на всех российских флотах прошел праздничный парад ко Дню ВМФ. Началось торжественное открытие в Санкт-Петербурге с того, что в акваторию Невы вышел президент Владимир Путин для приветствия личного состава кораблей, находящихся на рейде.

В целом, в параде участвовали 40 кораблей, среди них были и малые, и патрульные катера, а также авиалайнеры крупного водоизмещения. Кроме того, внимание собравшихся зрителей было приковано и к сверхзвуковым истребителям, вертолетам и тяжелым транспортным самолетам. В честь Дня военно-морского флота в городе были организованы концерты, а завершилось мероприятие вечерним салютом.

Не остался парад и без внимания западного медиапространства. Так, американское СМИ CNN опубликовало статью о прошедшем в России параде ВМФ, в которой журналисты не скрывают своего восхищения военной мощью российского флота.

Как пишет Фредерик Пляйтген, с помощью демонстрации новейших образцов военной техники Путин таким образом намекает на то, что, мол, «вы можете налаживать с нами отношения, но вы должны понимать, что мы по-прежнему очень сильная военная держава». Также публицист напомнил, что российское вооружение постоянно модернизируется, а отечественные конструкторы и инженеры создают все новую и новую технику, которая превосходит зачастую мировые аналоги.