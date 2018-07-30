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5 технологий недавнего прошлого

23:18. 30 июля 2018 Просмотров - 38 Нет комментариев Опубликовал:

Сегодня мы воспринимаем технические способы передвижения в узком двухколёсном или четырёхколёсном формате. Но наши предки прекрасно обходились и одним колесом. Голливуд преподносит нам это как фантастику или технологии будущего. Но упрямые факты говорят о другом. Это технологии прошлого, причём совсем недавнего, конца 18 – начала 19 века. А что было раньше – можно только догадываться.

Источник: www.kramola.info

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