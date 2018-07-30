5 технологий недавнего прошлого

Сегодня мы воспринимаем технические способы передвижения в узком двухколёсном или четырёхколёсном формате. Но наши предки прекрасно обходились и одним колесом. Голливуд преподносит нам это как фантастику или технологии будущего. Но упрямые факты говорят о другом. Это технологии прошлого, причём совсем недавнего, конца 18 – начала 19 века. А что было раньше – можно только догадываться.