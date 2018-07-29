Главная » Вооруженные силы, События

Военно-морские парады на День ВМФ

17:57. 29 июля 2018 Просмотров - 51 Нет комментариев Опубликовал:


Видео с военно-морских парадов посвященных Дню Военно-Морского флота.
Главный парад проходил в Питере, но начнем с Севастополя, где парад принимал новый командующий Черноморским флотом Александр Моисеев.

Севастополь





В целом, от обычного формата празднования особых отклонений не было.

Санкт-Петербург





Главный парад отметился наличием нового фрегата "Адмирал Горшков" и масштабом, а также легкой либеральной истерикой на тему того, что один из катеров проходя под мостом чиркнул бортом об опору.

Владивосток





Североморск



Всех причастных с праздником, с Днем Военно-Морского Флота!

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, парады, праздники, флот
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Парад на день ВМФ
Онлайн-трансляция военно-морского парада в Петербурге посвященного дню ВМФ.Плюс онлайн-трансляция из Севастополя... сегодня проходит военно-морской парад.Всех причастных к военно-морскому флоту поздравляю с Днем ВМФ! С...
Военный парад на День ВМФ в 360 градусов
Военно-морской парад на День ВМФ в Петербурге в виде высококачественных ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 июля 2017
...июля, в День Военно-морского флота, в Санкт-Петербурге главного военно-морского парада. День Военно-морского флота (ВМФ) России ...будет отмечен 30 июля главным военно-морским парадом в...
Парад последнего резерва флота
...- главному военно-морскому параду. Он назначен на 30 июля, на День ВМФ России. И...так отпраздновать День ВМФ, свои вопросы. Подготовка к главному параду флота идет...— Петербург усиленно готовится к крупнейшему военно-морскому параду в истории России, — заявил...
Корабли под новые задачи: как Россия планирует укреплять лидерство в Мировом океане
30 июля Россия отмечает День ВМФ. Главный военно-морской парад прошёл в Санкт-Петербурге ...и перспективах развития ВМФ — в материале RT. Reuters Военно-морской флот России ...». Инфраструктура ВМФ насчитывает 23 пункта базирования и девять военно-морских баз. В...
Китай показал новейшую технику на военном параде (ВИДЕО)
...военных вертолетов, образовав фигуру в форме китайских иероглифов «8–1» — день... информационных боев, группа специальных военных действий, морская боевая группа, воздушная боевая...миллиона человек. Читайте также: Главный парад ВМФ России в Петербурге — ПРЯМАЯ ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>