Военно-морские парады на День ВМФ
17:57. 29 июля 2018 Просмотров - 51 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Видео с военно-морских парадов посвященных Дню Военно-Морского флота.
Главный парад проходил в Питере, но начнем с Севастополя, где парад принимал новый командующий Черноморским флотом Александр Моисеев.
Севастополь
В целом, от обычного формата празднования особых отклонений не было.
Санкт-Петербург
Главный парад отметился наличием нового фрегата "Адмирал Горшков" и масштабом, а также легкой либеральной истерикой на тему того, что один из катеров проходя под мостом чиркнул бортом об опору.
Владивосток
Североморск
Всех причастных с праздником, с Днем Военно-Морского Флота!
Источник: colonelcassad.livejournal.com