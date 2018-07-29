Военно-морские парады на День ВМФ

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Всех причастных с праздником, с Днем Военно-Морского Флота!

Видео с военно-морских парадов посвященных Дню Военно-Морского флота.Главный парад проходил в Питере, но начнем с Севастополя, где парад принимал новый командующий Черноморским флотом Александр Моисеев.В целом, от обычного формата празднования особых отклонений не было.Главный парад отметился наличием нового фрегата "Адмирал Горшков" и масштабом, а также легкой либеральной истерикой на тему того, что один из катеров проходя под мостом чиркнул бортом об опору.

Источник: colonelcassad.livejournal.com