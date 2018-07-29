Сводки от ополчения Новороссии 29 июля 2018
- 14:02 Военнослужащий НМ ДНР “Фантомас”: “Победа будет за нами. Враг будет разбит”.
- 13:55 Жительница Трудовских: перемирия у нас нет, обстреливают даже днем.
- 10:30 Летал беспилотник ОБСЕ, потом начался обстрел, — житель ДНР на углях догорающего двора (ВИДЕО).
- Вчера 20:08 Жестокий бой в ЛНР: ВСУ понесли потери при штурме, — штаб «АТО».
Военнослужащий НМ ДНР “Фантомас”: “Победа будет за нами. Враг будет разбит”
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Жительница Трудовских: перемирия у нас нет, обстреливают даже днем
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Летал беспилотник ОБСЕ, потом начался обстрел, — житель ДНР на углях догорающего двора (ВИДЕО)
Российский военный корреспондент Александр Сладков по-прежнему находится в ДНР, проводит много времени на позициях с защитниками Донбасса. Вчера он отправился на юг республики, но не к морю, а в многострадальный посёлок Саханка, название которого постоянно звучит в сводках.
В сопровождении замкомандующего ВС ДНР Эдуарда Басурина Сладков побывал во дворе, куда накануне попала мина, выпущенная с позиций украинских «освободителей» — ещё тлеют деревяшки разрушенного сарая.
Хозяин двора рассказал, как перед обстрелом над домами кружил беспилотник, после чего полетели мины. Он утверждает, что беспилотник принадлежал ОБСЕ.
«Что за война идёт?» — пишет Сладков в своём Telegram-канале. «Перестрелки из пулеметов-автоматов, гранатометов и снайперских винтовок. И не только. ВСУ бьют минами и снарядами. И по позициям ДНР, и по мирным жителям.
А они, мирные жители, жестоко разочарованы и возмущены: „Почему в кровавых 2014, 15, 16-м вы могли нас защитить, а почему сейчас молчите“?!
Эти вопросы задают военным ДНР. Те лишь разводят руками: ПРИКАЗ. Чей? Что за стратегия такая, самоуничтожающая? Это люди спрашивают.
С объявлением перемирий жесткие „ответки“ прекратились. И военные на линии фронта и мирные люди постоянно находятся под безответным украинским огнем. Обстрелы и попадания уже не всегда фиксируют, и не всегда о них докладывают (слишком тягомотная система отчетности по таким обстрелам, порой легче промолчать). Люди мирные отнюдь не влюблены после этих обстрелов в Украину».
«Вот что говорит житель побитой донельзя Саханки. О любви к малой родине, и о сохраняющейся надежде на ответку», — такими словами предваряет Сладков кадры, снятые им на южных фронтах ДНР.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Жестокий бой в ЛНР: ВСУ понесли потери при штурме, — штаб «АТО»
Двое украинских военнослужащих погибли, ещё двое получили ранения в ходе жестокого боя в районе Крымского на линии фронта в ЛНР, где луганские бойцы якобы пытались захватить позиции ВСУ.
Об этом сегодня сообщили в штабе украинских оккупационных сил на Донбассе.
Пытаясь оправдать бездарные действия своего армейского руководства, ставшие причиной гибели военных, штаб «ООС» озвучил фантастическую версию об «атаке диверсионно-разведывательной группы боевиков», которая была отражена благодаря слаженным действиям ВСУ.
Каким образом «слаженные действия» привели к гибели украинских солдат — не сообщается.
По словам киевских военных пропагандистов, бой длился около двух часов.
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