Сводки от ополчения Новороссии 29 июля 2018

Российский военный корреспондент Александр Сладков по-прежнему находится в ДНР, проводит много времени на позициях с защитниками Донбасса. Вчера он отправился на юг республики, но не к морю, а в многострадальный посёлок Саханка, название которого постоянно звучит в сводках.

В сопровождении замкомандующего ВС ДНР Эдуарда Басурина Сладков побывал во дворе, куда накануне попала мина, выпущенная с позиций украинских «освободителей» — ещё тлеют деревяшки разрушенного сарая.

Хозяин двора рассказал, как перед обстрелом над домами кружил беспилотник, после чего полетели мины. Он утверждает, что беспилотник принадлежал ОБСЕ.

«Что за война идёт?» — пишет Сладков в своём Telegram-канале. «Перестрелки из пулеметов-автоматов, гранатометов и снайперских винтовок. И не только. ВСУ бьют минами и снарядами. И по позициям ДНР, и по мирным жителям.

А они, мирные жители, жестоко разочарованы и возмущены: „Почему в кровавых 2014, 15, 16-м вы могли нас защитить, а почему сейчас молчите“?!

Эти вопросы задают военным ДНР. Те лишь разводят руками: ПРИКАЗ. Чей? Что за стратегия такая, самоуничтожающая? Это люди спрашивают.

С объявлением перемирий жесткие „ответки“ прекратились. И военные на линии фронта и мирные люди постоянно находятся под безответным украинским огнем. Обстрелы и попадания уже не всегда фиксируют, и не всегда о них докладывают (слишком тягомотная система отчетности по таким обстрелам, порой легче промолчать). Люди мирные отнюдь не влюблены после этих обстрелов в Украину».

«Вот что говорит житель побитой донельзя Саханки. О любви к малой родине, и о сохраняющейся надежде на ответку», — такими словами предваряет Сладков кадры, снятые им на южных фронтах ДНР.

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