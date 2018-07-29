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Страхи, жадность, ложь. Как они влияют на нашу жизнь? Алексей Орлов и Александр Соколов

15:40. 29 июля 2018 Просмотров - 37 Нет комментариев Опубликовал:

Что такое страх, ложь и жадность.

Алексей Орлов и Александр Соколов

Что такое страх? Как появляются страхи? Какой страх самый главный? Кто их поддерживает? Как через страхи нами управляют? И какая может быть связь страха с жадностью и ложью?
Эти и другие вопросы, возникшие в процессе разговора, мы и рассмотрели в этой передаче.

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Источник: www.youtube.com

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