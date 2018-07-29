Самый короткий корень

Так какие же слова, считающиеся исконно русскими, начинаются на «а»? Одно из них – название первой буквы древней азбуки «Азъ» (Само слово «азбука», также как и «алфавит», происходит от названий первых образов письма «аз + буки» или «альфа + вита»).

Почему так происходило – отдельный вопрос, на который филологам только ещё предстоит найти ответ. Попутно отметим, что ситуация эта хоть и удивительная, но не уникальная, также в русском почти нет слов на «ы». В языках других народов можно наблюдать противоположное явление, например, в Абхазии почти все слова начинаются на «а». Хотите научиться говорить по-абхазски, ставьте перед русскими словами «а» – сойдёте за своего. Шутка.

… Языковеды говорят, что русский язык не любит начитать слова с буквы «а». Действительно, таких слов в современном русском немного и большинство из них – заимствования. Но так было не всегда. В старославянском слов на «а» существовало достаточно много, но впоследствии начальный звук менялся, становясь приближенным к «йа = я» или к «о». Позже эти изменения были зафиксированы и на письме.

Сегодня русский человек, говоря о себе, употребляет местоимение «я». Идеологические пастыри с детства нам внушали, что «я» – последняя буква в алфавите, что надо быть скромным, не выпячиваться, знать своё место в стройных рядах народных масс.



Но мы знаем, что в древности на Руси влиятельные особы говорили о себе по-другому: «Аз есмь (царь)». Формула очень напоминает английское I am, только жители Туманного Альбиона рекут так и поныне без какой-либо классовой дифференциации. Демократия, однако.

Буква «я» в современном начертании появилась в начале 18 века с введением гражданского (иногда его называют «амстердамской азбукой») шрифта. Но звук, который она обозначает, много старше. Более того, ранее для его передачи на письме в кириллице существовало как минимум три различных символа.



Однако современное начертание «я» восходит к древнему изображению буквицы «аз», какой мы её видим, например, на циферблате курантов в Суздале. Здесь надо пояснить, что до 18 века числа обозначались не цифрами, а с помощью буквенных символов с опредёленным графическим обособлением, и «аз» соответствовало единице. Попутно скажем, что и латинские цифры есть не что иное, как буквы латинского алфавита.

Начертание современной заглавной «А», напротив, напоминает изображение «юса малого», которым обозначался звук, со временем трансформировавшийся в «я». Почему так? Этот вопрос следовало бы адресовать иностранным просветителям земли русской, но эту тайну они навсегда унесли с собой.

Если из старославянского алфавита выбросить четыре последние греческие буквы (кси, пси, фита, ижица), привнесённые византийским миссионером Константином (имя Кирилл он принял только перед смертью), то юс малый и окажется последней буквой древней славянской азбуки.



А образ «Азъ» – это «начало, исток, единение, монада». Он стоит первым в азбуке, и неслучайно его числовое значение – единица.

От старославянского местоимения «аз» произошло не только современное «я», но и само слово «язык». Сегодня оно имеет несколько значений, кроме главного – «сообщество людей, говорящих на одном наречии, единый народ». Справедливости ради отметим, что для разделения этих понятий ранее использовались различные буквицы, передающие звук «я», но с их упразднением слова стали чистыми омонимами.

Итак, «язык» или «Азык» – слово, родственное «азбуке», только опирающееся не на две смысловые единицы, а на одну – первообраз русской речи «Азъ».

Однако всё это присказка. Основной разговор пойдёт о том звуке (и букве) «я», который, несмотря на свою единственность, выражает законченность смысла в корне большого числа глаголов и других частей речи.

«Яти» – так формулировали наши предки инфинитив, родственный современному «брать». Глагольный суффикс «ти» со временем ушёл в небытие, заменившись на привычный нам «ть», а корень остался и незаметным образом продолжает существовать в самых разных лексемах. Например, «приятный».



Как вы понимаете смысл этого слова? При-я-ть – значит, принять что-либо, взять в своё пользование. «Приятный» – такой, что хочется взять и иметь, желаемый, угодный, притягательный. Другими близкими по происхождению являются слова: «восприятие», «приемлемый».

Близость смыслов «ять» и «иметь» отразилась в ряде глаголов при образовании форм совершенного и несовершенного вида: «объять – обнимать», «занять – занимать», «принять – принимать», «унять – унимать», «отнять – отнимать» и т. д. Как видим, корни в формах совершенного и несовершенного вида – разные.



В одном случае – «я», в другом – «им», то есть фактически – это супплетивы. Буква «н» вошла в морфемные составы современных слов из старинных каузативов, и в некоторых случаях русская речь вполне без неё обходится: «отнимать – отымать», «обнять – объять», а также «взимать», «взять» «изымать», «заём», «съёмка», «приемлемый».

В некоторых из перечисленных слов корневой звук, а затем и буква, изменился, закрепившись нормами правописания. Но в том, что они образованы от глаголов, соответствующих сегодняшней теме обсуждения, легко убедиться. Например, «съёмка» воспринимается в наше время по большей части как фото-, кино- или видеосъёмка. Однако происходит от глаголов «снимать», «снять», ведущих начало от «съяти» и означающих снятие, выемку, удаление чего-либо.

Самый короткий корень «я» образовал ещё и такие существительные, как «понятие», «отнятие», «объятие», «занятие». О значении слова «занятный», которое также происходит от этой основы, мы говорили в статье «Занимательная этимология».

Есть в русском языке и совсем удивительный случай – слово, у которого вовсе нет корня. Это глагол «вынуть», где «вы-» – приставка, «ну» – суффикс, а «ть» – это суффикс, характерный для формы инфинитива. Как нетрудно заметить: это исключение продолжает рассматриваемый сегодня ряд производных от корня «я». Исходная форма глагола «выяти» и «выимати», как и родственные слова «сняти – снимати», «вняти – внимати» со временем приобрела букву «н», которую можно назвать «вставочной».



Следствием этого и стало появление таких форм, как «вынять» и «вынимать». Позже форма «вынять» (совершенный вид) под влиянием звучания глаголов «кинуть», «сдвинуть», «стукнуть», «сгинуть» и др. получила форму «вынуть», в которой начальный корень фактически отсутствует.

Так что, «я» в русском языке – это не только местоимение первого лица единственного числа, но еще смыслообразующий корень широкого круга самостоятельных понятий и глаголов.





Дм. Муравкин



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