Путешествие по Росатому: от добычи до пуска энергоблока-2

Да, все правильно – здесь разрабатывают методы работы с топливом и РАО, здесь создают оборудование для этого, здесь проверяют и перепроверяют и оборудование, и технологи. Послужной список института «уходит в пол», попробуем обойтись самыми значимыми проектами. Завод по переработке облученного ядерного топлива в составе «Маяка» разработан в СвердНИИхиммаш, здесь создано все оборудование, просчитаны все технологические линии, все «горячие камеры». Печи остекловывания высокоактивных отходов – тоже здесь, как и установки для цементрирования и битумирования РАО.

СвердНИИхиммаш , Екатеринбург. Вот как о таком институте можно сказать всего несколько слов? Если при разговоре об атомном проекте мы слышим слово «химия», то все ясно – речь пойдет о ядерном топливе и переработке радиоактивных отходов (РАО). В аббревиатуре присутствует слово «машиностроение», складываем с «химией».



В Железногорске изготавливают МОКС-топливо на оборудовании, разработанном и созданном в Екатеринбурге, там же строят опытно-демонстрационный центр переработки ОЯТ по технологии, разработанной так, что в результате не будет жидких отходов.



И при всей масштабности, сложности проектов для Росатома, СвердНИИхиммаш «не помещается» в атомном проекте – его оборудование и технологии чистят и опресняют все, что необходимо нефтяникам, химикам, металлургам, газовикам, энергетикам из других отраслей, которым важна водоподготовка.





Обращение с радиоактивными отходами, Фото: sverd.ru



АЭС требуют очень точного контроля над радиационной обстановкой. За разработку контрольной и измерительной аппаратуры отвечают дубнинский Институт физико-технических проблем (ИФТП) и Московский Специализированный НИИ приборостроения(СНИИП).



Если попытаться представить себе измерительный прибор, то мы сразу представляем себе и стеклышко, которым прикрыта измерительная шкала. Вот только «стеклышко», которое выдерживает «атомные» температуры, давление, влажность, радиоактивность – это всякий раз небольшое произведение технологического и инженерного искусства.



В подмосковных Химках кварцевыми стеклами занимается ОКТБ ИС (отраслевое конструкторско-технологическое бюро по разработке современных технологий и производства изделий из стекла).



А еще на любой фотографии внутри АЭС всегда видно множество труб и вентиляторов, которые приходится делать для разных условий и из разных материалов, в чужие руки такие заказы тоже не отдашь – ведь качество изготовления и монтажа необходимы для обеспечения безопасности станции. «Стальэнергопроект», «Атомтрубопроводмонтаж», машиностроительный завод «Вента» обеспечивают этот участок работы, используя и продукцию предприятия с говорящим названием «Опытный завод тугоплавких металлов и твердых сплавов».

Кажется, что все спроектировано? Ну, что вы! А сейсмологическую обстановку на месте будущей АЭС изучить, убедиться, что оборудование выдержит колебания земной тверди, смонтировать все с максимальной точностью? Добро пожаловать во ВНИИАМ, Всероссийский НИИ атомного и энергетического машиностроения, один из старейших во всей энергетической промышленности России.

«АЭМ-технологии»

И вот только после того, как пройдены все перечисленные «инстанции», в дело вступают три машиностроительных завода, объединенные в «АЭМ-технологии». Волгодонский «Атоммаш», восставший в буквальном смысле слова из руин, «ЗиО «Подольск», вернувшийся в атомную отрасль из путешествия в частный бизнес, и «Петрозаводскмаш», который до 2000-х годов производил оборудование для целлюлозно-бумажной промышленности. Сейчас все они стали филиалами «АЭМ-технологий», хотя совсем недавно были дочерними компаниями.



Эта реорганизация – одно из уже видных посторонним наблюдателям действие программы «Горизонт», которую Росатом начал внедрять в прошлом году. Название говорящее, цель программы – улучшить горизонтальные связи как внутри дивизионов, так и между предприятиями разных дивизионов.



О «Горизонте» мы еще поговорим отдельно, но в случае машиностроительного дивизиона переход на филиальную систему вызван совершенно практической необходимостью.



Каждый из трех заводов способен выпускать полный комплект реакторного оборудования, но «раскидать» заказы по своим предприятиям, пока они были дочерними компаниями холдинга, российское законодательство не позволяло. «АЭМтехнологии», материнская компания, должна была организовывать тендер – по всем правилам, со всеми сроками, которые отмерены законом на эту процедуру.



В результате получалось настолько долго, что появлялся риск сорвать сроки выполнения контрактных обязательств, вот потому в бой и пошел батальон юристов. Казалось бы – откровенное крючкотворство, но, если прикинуть, какое количество и в какие сроки придется произвести оборудование для того, чтобы построить все запланированные АЭС, то очевидно, что сделано большое дело.





Изготовление оборудования АЭС, Фото: aemtech.ru





Мы перечислили пару десятков предприятий и конструкторских бюро, разбросанных по разным городам, да еще и имеющих филиалы. Разумеется, каждое из них – это производственные и вспомогательные помещения, многие из которых должны отвечать весьма жестким требованиям.



Проектированием строительства для всего машиностроительного дивизиона занимается московский Государственный специализированный проектный институт (ГСПИ) с филиалами в Красноярске, Томске и Новосибирске, а строительные работы ведет трест «Спецатомэнергомонтаж».

Пока машиностроительный дивизион производил все необходимое оборудование, Группа компаний ASE вела общестроительные работы, принимала оборудование, специалисты занимались его монтажем, проверками и перепроверками этой работы, расставляла по своим местам контрольно-измерительную аппаратуру.



Без спешки и суеты ТВЭЛприготовил необходимое количество ядерного топлива для первой загрузки, решал вопросы логистики. Отработали свое перегрузочные машины, наступил момент, когда кто-то должен нажать «главную кнопку». Как всегда – детский вопрос: «А кто это делает?»

Пуск и наладка

Если вы, уважаемые читатели, перелистаете все сообщения о том, как выводили на минимальный контролируемый уровень атомные реакторы в России, то увидите, что всегда комментарии об этом событии дает глава концерна «Росэнергоатом» и, в обычных случаях, директор строящейся АЭС.



Да, все верно – с того момента, как начинается загрузка топлива, управление реакторной установкой переходит под контроль энергетического дивизиона Росатома.

Как это ни удивительно, но очень редко в СМИ появляется название подразделения, который вот уже многие годы выполняет все работы по запускам новых реакторов.



Именно этапы запуска – физический, энергетический и промышленный, требуют от специалистов высочайшей квалификации, ведь после каждого этапа проводятся десятки, сотни экспериментов, необходимых для детализации характеристик реактора, его активной зоны, каждой детали.



Только после того, как полностью изучены физико-нейтронные характеристики всего комплекта оборудования, происходит подъем мощности контролируемой ядерной реакции на новую ступень – и снова начинаются проверки и эксперименты. И только в том случае, если все до одной характеристики совпадают с проектными – эти профессионалы поднимают мощность до следующего значения.



Одновременно идет проверка и всего остального оборудования энергетического блока – насосов, турбин и так далее. Трудно представить себе более ответственный, более сложный этап сооружения энергетического блока, чем его запуск и наладка.

Профессионалы «Атомтехэнерго» появляются на площадке одновременно с началом строительства – контролируют, проверяют, участвуют в самых ответственных рабочих моментах. Создана была эта организация в 1983 году, называлась она тогда «Производственное объединение «Атомэнергоналадка».



Менялись названия, менялись проекты АЭС, неизменным оставалось одно – профессионалы «Атомтехэнерго» выполняли свою работу на всех реакторах, на всех блоках. Вот сколько было их построено – столько «Атомтехэнерго» и запустил. В СССР, в Венгерской Народной Республике, в Народной Республике Болгария, в Германской Демократической Республике, в Чехословацкой Советской Социалистической Республике – новые названия расставьте сами.



Новые времена в атомной энергетике, наступившие после 1991 года, коллектив профессионалов сумел пройти достойно, список АЭС не закончился, пошли новые объекты – Китай, Россия, Иран, Индия. «Атомтехэнерго» – это не только пусковые работы, специалисты этой компании налаживают все узлы АЭС во время планово-предупредительных ремонтов, собирают информацию обо всех особенностях оборудования для его разработчиков, выполняют огромное количество других обязанностей.



Помимо центрального, московского офиса, «Атомтехэнерго» имеет филиалы в атомных городках Балаковской, Калининской, Ростовской, Смоленской и Нововоронежской АЭС.





Энергетический пуск нового энергоблока №4 Ростовской АЭС, Фото: rosenergoatom.ru





В Нововоронеже вот уже больше 30 лет действует особое подразделение «Атомтехэнерго» – учебно-тренировочный центр, УТЦ, известный не только в России, но и во многих странах, список которых вы видите выше.



Вот официальный текст: «УТЦ оказывает услуги по следующим направлениям подготовки персонала АС с ВВЭР В-440, ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200: подготовка, поддержание и повышение квалификации оперативного и ремонтного персонала АЭС; подготовка и повышение квалификации персонала среднего звена управления АЭС».



За сухими формулировками проглядывает «незатейливый» факт – персонал всех наших АЭС, российских и зарубежных, учился и тренировался именно тут. «Атомтехэнерго», как видите, является одой из ключевых точек во всем нашем атомном энергетическом проекте и то, что о нем так редко рассказывают, на наш взгляд – совершенно неправильно. Исправим.

Будет ли и дальше «Атомтехэнерго» единственной организацией, которая отвечает за точность монтажа всего оборудования энергетических блоков, проведения пуско-наладочных работ, регламентных ремонтов, подготовку технического персонала всех строящихся АЭС? Если судить по имеющимся фактам, Росатом намерен изменить эту практику – при том количестве энергоблоков, которые предстоит строить сразу в нескольких странах и в самой России, одного УТЦ просто не хватит.

Еще в 2001 году, когда разворачивались работы на АЭС «Бушер» в Иране, была создана компания «Атомтехэкспорт», базой для нее стали «Атомтехэнерго» и «Атомстройэкспорт». «Бушер» была уникальным объектом, нашим атомщикам предстояло использовать построенные немецкими специалистами капитальные строения для монтажа оборудования ВВЭР-1000, а собственных профессионалов в Иране в то время просто не было.



Новая компания сразу попала в крайне жесткую ситуацию – ее специалистам предстояло принять оборудование, обеспечить его монтаж, разработать всю необходимую документацию, параллельно занимаясь подготовкой иранского персонала. В таком же режиме шел и этап пуска и наладки энергоблока – «Атомтехэкспорт» проводил все работы и готовил дублирующий состав иранских специалистов.



Справились уверенно, хотя работать приходилось в очень непростых условиях. После пуска АЭС «Бушер» количество сотрудников «Атомтехэкспорта» уменьшилось, но и в настоящее время около сотни специалистов продолжают поддерживать уже эксплуатационный режим, помогают иранцам осваивать искусство перегрузки топлива, проведения плановых ремонтов.

«Русатом Сервис»

В 2011 году для централизации оказания сервисных услуг для зарубежных АЭС советского и российского дизайнов, для координации работы привлекаемых российских подрядных организаций была создана компания «Русатом Сервис».



Задумка совершенно очевидна – зарубежные заказчики не должны испытывать неудобства из-за необходимости согласовывать этапы работы со всеми организациями, про которые мы рассказываем в этой статье. «Русатом Сервис» – это «единое окно» для зарубежных заказчиков новых АЭС и для тех, кому необходимо обеспечить сервисное обслуживание АЭС уже действующих.



Все, как обычно – написал заявление, отстоял очередь, передал улыбающейся девушке свое заявление, расписался в гроссбухе и, спокойный, пошел домой – в нужное время прибудет электрик, сантехник, подтянет, подкрутит, исправит. А что там и как за барьером, в котором окошко – нас с вами не волнует, не так ли? То ли милая дама просто «отбила дробь» на клавиатуре компьютера, то ли очень серьезный мужчина взял листок в руки, прочитал и пошел пинками кого-то куда-то выгонять, произнося некие «заклинания» – нам все равно, нам главное, чтобы не капало, не протекало и коротко не замыкалось.



В 2015 году в состав «Русатом Сервис» вошел и «Атомтехэкспорт». Цель очевидна – ведение пуско-наладочных работ для иностранных заказчиков по той же системе «единого окна». Одновременно с этим организационным решением в УТЦ «Атомтехэнерго» появилась новая учебная программа – теперь тут стали готовить преподавателей для учебно-тренировочных центров на строящихся АЭС.



Вот такая, не заметная для постороннего взгляда работа, которая, на самом деле чрезвычайно важна, и в мировом атомном проекте уже есть примеры, к чему приводит недостаточное к ней внимание. Но об этом, и подробности того, как выстраивается взаимодействие «Атомтехэнерго», «Атомтехэкспорта», «Русатом Сервиса», технической академии Росатома, требуется отдельный рассказ.





АО «Русатом Сервис» в полном объёме выполнило свои обязательства по выполнению работ в рамках ППР энергоблока АЭС «Бушер-1», после чего 2 мая 2018 года последний был вновь подключен к сети энергосистемы,





Мы «прошагали» по многим, но далеко не по всем предприятиям Росатома, познакомились с горнорудными, топливным, инжиниринговым и машиностроительными дивизионами, увидели, как итоги их работы способен подхватить и продолжить энергетический дивизион.



Но это далеко не все, мы так и не закончили полное описание интегрированного коммерческого предложения нашей атомной корпорации, мы «сохранили в тайне», что предложение перестало быть единственным – Росатом предлагает потенциальным заказчикам не только АЭС, но и ядерные научные центры.



Как и для энергетических, так и для исследовательских реакторов важно безопасное обращение с радиоактивными материалами, с ядерным топливом, важно аккуратно пройти завершающую стадию жизненного цикла – мимо этих тем пройти невозможно. Мы не заглянули в «святая святых» – в научный дивизион Росатома, в котором сосредоточены 12 ведущих НИИ атомной отрасли.

Предприятия ядерного оружейного комплекса в последние годы не только выполняют государственный оборонный заказ – интереснейшие разработки, сделанные в закрытых институтах, носят прорывный научный и технологический характер, просто удивляют своей смелостью.



В составе Росатома в прошлом году был организован дивизион «Русатом Хэлскеа», ставший самым секретным в составе корпорации, сведения о его деятельности можно собрать только по разрозненным сообщениям в прессе – тем интереснее будет, нам кажется, сложить в небольшую коллекцию информацию о развитии ядерной медицины.

Новых направлений бизнеса Росатома становится больше с каждым годом, его предприятия используют свои возможности и для того, чтобы поддержать, восстановить традиционные для страны виды деятельности – приборостроение, станкостроение, огромное количество заказов выполняется для машиностроительной, нефтехимической промышленности. «Путешествие по Росатому» обязательно будет продолжено.