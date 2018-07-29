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Почти космос: неземные пейзажи из пустынь (ФОТО)

00:30. 29 июля 2018 Просмотров - 32 Нет комментариев Опубликовал:
Почти космос: неземные пейзажи из пустынь (ФОТО) | Русская весна

Каньоны, каменистые долины и белые пески в серии работ известного фотографа напоминают скорее инопланетные пейзажи, чем привычные бесконечные пески. 

Американский фотограф Дэвид Флэпп проехал по пустыням и каньонам, расположенным на юго-западе США, и запечатлел невероятные виды.

Посмотреть на некоторые из работ фотографа предлагает портал «Известия».

Русло небольшой речки, когда-то протекавшей в национальном парке Долина огня, штат Невада.

Млечный путь над каменистыми землями пустыни Уайт Покет в Аризоне.

Это не снег, а белоснежные песчаные дюны, которыми славится национальный памятник парк Белых песков в Аламогордо, Нью-Мексико.

Рассвет над каньоном в пустыне рядом с городом Канаб, штат Юта.

Так выглядит небо со дна каньона Лоуэр Антилоп в одной из пустынь Аризоны.

Ночь в долине Уайт Покет в Аризоне — одном из самых живописных мест в штате, которое при этом посещают намного меньше людей, чем достопримечательности севера Аризоны, расположенные по соседству.

Вообще-то экосистема Уайт Покет довольно хрупкая и большое количество туристов может ей навредить. Но пока желающих не так много и никакого контроля за ними не ведется.

Рассвет над склоном Койотт Бютт. Его называют в числе главных природных достопримечательностей штата Колорадо — ее оранжево-красные склоны начали формироваться около 200 млн лет назад.

Это не космический корабль пришельцев, как могло бы показаться, и даже не поверхность Марса, а скалы в пустыне под не менее впечатляющим названием А-Ши-Сле-Па, штат Нью-Мексико.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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