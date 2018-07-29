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Почему Бог не избавит мир от существующего в нём зла? В чём задумка Всевышнего?

11:05. 29 июля 2018 Просмотров - 68 Нет комментариев Опубликовал:


Почему наш мир так зол к живущим в нём? Как может благостный и добрый Бог допускать страдания своих возлюбленных людей и других существ? Зачем ему это? Эти и другие вопросы не раз задавали себе люди на протяжении веков. И действительно, почему бы Богу не истребить всё зло в сей же миг?

Ведь как же Бог может быть добр, если допускает в мире зло? Как заметил великий философ Эпикур, если Бог не хочет устранить зло, но может, значит, он не добр. Не может, но хочет? Значит, он не всемогущ. Может и хочет? Тогда бы в мире не было зла. Не может и не хочет? Тогда это никакой не Бог.


Страдание

Вечные враги эпикурейцев, стоики, пришли, однако, к выводу, что зло в мире всё-таки нужно Богу, да и людям тоже. Во-первых, зло — вещь относительная. Смерть кролика в зубах волка зло для кролика, но добро для волка, а для природы и вовсе просто естественный ход вещей. Точно также и с любыми иными событиями. Они являются злом только с некоторой точки зрения. Во-вторых, даже в этом случае зло необходимо, потому что только в контрасте с ним может быть обнаружено и увидено добро.


Ангел, известный как Светоносный, плачет после падения с небес

Подвергаясь злу, человек понимает, что есть хорошо и что есть плохо. Познавая добро и зло, он приближается к Богу, что, как верили стоики и многие иные философы и просто люди, и есть смысл существования человека — постигнуть божественное, стать творцом, хоть в чём-то приблизившегося к тому, кто сотворил всё.


Пандора открывает знаменитый ящик

Не зная зла, человек не смог бы сделать выбор между ним и добром.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: гипотезы и версии
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