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Пенсии..

10:46. 29 июля 2018 Просмотров - 89 2 коммент. Опубликовал:
Оригинал взят у коллеги vlanizar.

Вот человек хорошо написал про пенсию.

"Бытует мнение, что в России государство платит гражданам пенсии.

Чудовищное заблуждение.

Пенсий в России нет.

Опять вам лень считать и все придется делать за вас.

Средняя зарплата в России – 36000. Средняя пенсия – 13000.

Предположим, человек работает с 21 года и его стаж при выходе на пенсию в 60 лет составил 39 лет. Исходим из того, что всю жизнь он стабильно получал среднюю зарплату 36 тыс. За всю трудовую деятельность его отчисления в пенсионный фонд составят – 468 месяцев умножить на 22% от з.п. (7920 руб) равно 3 706 560 рублей. Чтобы просто получить, только свои деньги обратно, человеку после выхода на пенсию нужно прожить 23 года.


Только на 84 году своей жизни он начнет получать деньги от государства или как они говорят "его начнёт содержать работающие поколение".

Сколько у нас в стране лиц старше 84 лет??? В масштабах страны это "капля в море"…

Каждого, кто не дожил до 84 лет государство облапошило и ограбило.

С учетом средней продолжительности жизни 66 лет становится очевидно, что ни рубля государственных денег государство пенсионерам не платит. Только грабит.

После повышения пенсионного возраста до 65 лет, первый государственный рубль мужчина будет иметь шанс получить в 93 года.

Никаких пенсий государство людям в нашей стране не платит. Это просто математический ФАКТ.

Разошлите эту информацию всем своим знакомым, люди должны знать ПРАВДУ!

Не оставайтесь безучастными, ни те кто уже на пенсии, ни те кому до пенсии ещё далеко.
Вспомните слова классика «самые ужасные беззакония в мире происходят с нашего молчаливого согласия».

НЕ МОЛЧИТЕ и НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ!

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: народ, пенсии, рубль
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2 коммент.»

  • 1568 1200
    Vov 29 июля 2018 в 10:53 Ссылка Пометить
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    Браво! Правильная математика!

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  • 7221 3651
    Maleos 29 июля 2018 в 11:08 Ссылка Пометить
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    Ну да, промолчали, когда КПСС под чутким руководством разваливала СССР, зато теперь, когда 5я колонна под чутким руководствам госдепа пытается развалить Россию и свергнуть Путина, мы не молчим! мы во всё хлебало орём, что Путина надо (цитирую одного из дебилов) “в любом случае убрать”!.. И хорошо, что наши с пиндосами цели совпадают! Вместе мы, жыдосаксы и российские дебилы, – сила! В 1917 мы победили, в 1991 – тоже! почему бы и сейчас…?!

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