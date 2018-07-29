Ошибки в воспитании детей. Как их избежать? Константин Довлатов. Часть 3
Как воспитывать детей правильно.
Автор-сказитель – Константин Довлатов
Шизоидная коммуникация родителей приводит к отключению эмоциональности ребенка и нарушению его мировоззрения. Затем, желая получить от ребенка что-нибудь, мы получаем от него непонимание и проблему отцов и детей.
мы говорили в передаче, о том, как избежать ошибок в воспитании детей.
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Источник: www.youtube.com
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А какие нах..й ошибки в воспитании, если наших детей воспитывает жыдосаксонский долбоящик?!.. Пока Россия колония, о каком воспитании речь-то?!.. так, свистёжь один…