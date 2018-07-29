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Ошибки в воспитании детей. Как их избежать? Константин Довлатов. Часть 3

10:47. 29 июля 2018 Просмотров - 28 Один комментарий Опубликовал:

Как воспитывать детей правильно.

Автор-сказитель – Константин Довлатов

Шизоидная коммуникация родителей приводит к отключению эмоциональности ребенка и нарушению его мировоззрения. Затем, желая получить от ребенка что-нибудь, мы получаем от него непонимание и проблему отцов и детей.
мы говорили в передаче, о том, как избежать ошибок в воспитании детей.

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Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 7221 3651
    Maleos 29 июля 2018 в 10:54 Ссылка Пометить
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    А какие нах..й ошибки в воспитании, если наших детей воспитывает жыдосаксонский долбоящик?!.. Пока Россия колония, о каком воспитании речь-то?!.. так, свистёжь один…

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