Очищение Разума, Души и Тела. Выпуск 1. Гормональный комплекс «ТИБЕТСКИЙ ПЯТИЛИСТНИК»

Доброго всем ЗДОРОВЬЯ!

Предлагаю вашему вниманию самый первый выпуск флэш-медийного журнала«Очищение Разума, Души и Тела», посвящённый гормональному комплексу«Тибетский пятилистник».

Данный комплекс был собран профессиональным гипнологом, психолингвистомМартой Николаевой-Гариной.

Я же взял эту разработку из свободного доступа здесь, добавил видео по каждому разделу, упаковал в удобную форму в виде журнала.

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Ты знаешь, что такое ИМТ?

Если нет, не знаешь, то прямо сейчас сделай измерительный тест - так ты и установишь этот свой личный показатель, на который теперь ориентируются все врачи.

Итак, ИМТ – это Индекс Массы Тела.

Он вычисляется так:

сначала вычисли индекс роста.

Для этого свой рост (в метрах) возведи в квадрат.

Например, если рост 173 см, то вычисление такое: 1,73 х 1,73 = 2, 9929

Затем свой вес (в кг) раздели на индекс роста.

К примеру, если вес 85 кг, то получится так: 85: 2,9929 = 28,4

И это все вычисления: ИМТ во взятом примере = 28,4

Теперь посмотри, как тебе прочитать свой ИМТ:

если ИМТ 19,5 и меньше – это болезненная худоба (и надо срочно выяснять, почему она имеет место – ведь это показатель гормональных сбоев, что совсем не шутки);

если ИМТ в пределах 20 -25 – это норма, указывающая на здоровые гормональные процессы;

если ИМТ от 26 и до 30 – это явный показатель избыточной массы жировой ткани, и это прямо указывает на сбои в обменных процессах;

Ну а если ИМТ больше 30, то это… ДА, увы – это ожирение.

А ожирение – это ведь не только большие размеры одежды.

Если бы.

Ожирение – это… зажми человека в жестких тисках, а рот и нос замотай так, чтобы нечем было дышать.



И это даст полное представление, что чувствуют при ожирении внутренние органы – они в тисках жира испытывают жестокое удушье, а попросить пощады не могут… А ведь органы еще и работать продолжают, выполняя возложенные на них функции.

Тебе это что-то напоминает? Вот именно: изможденные, искалеченные узники, которые, несмотря на полное истощение, вынуждены непрерывно и тяжело работать – до полного изнеможения, до последней капли сил.

…Ладно, прости меня за эту страшную картинку…

Но она абсолютно достоверная – и действительно помогает взять ответственность за свое тело и постоянно помнить, что другого-то в этой жизни не дадут…

А еще этому помогает вот что: сантиметровая лента.

Как раз при помощи сантиметровой ленты устанавливается еще один показатель, который с высокой точностью и без всяких анализов демонстрирует состояние всего организма.

Чтобы вычислить этот показатель, измеряется окружность талии.

Измерь окружность своей талии и полученный результат соотнеси со значением, обозначающим пределы нормы:

предел нормы для женщины: 79-80 см



предел нормы для мужчины: 94 см

На что указывает превышение предела нормы?

На низкий тестостерон. Чем больше обхват талии, тем меньше концентрация тестостерона.

Для мужчины это означает…

Как отнестись, конечно, но обычно мужчины это расценивают как катастрофу, имя которой:

импотенция.

(И это, конечно, только внешнее, поверхностное проявление, а настоящая опасность внутри:

при недостаточной выработке тестостерона

главный удар (да еще какой!) принимают

3 значимых системы мужского организма:

сердечно-сосудистая, уро-генитальная и мышечная).

Для женщины низкий тестостерон означает…

Жир, откладывающийся в области

женского живота, сильно отличается

от жира, который откладывается на бедрах.

Жир на бедрах практически не участвует в обмене веществ и никак женщинам не мешает. Фигуру уродует, но на здоровье не сказывается.

А вот жир на животе…

Это висцеральный жир. Этот жир активен в той же степени, как активна эндокринная железа. Жир на животе не только снижает уровень тестостерона, но и нарушает весь гормональный баланс. Какие системы и органы от этого страдают? Все – без исключения.

источник

Группа "Очищение разума, Души и Тела"

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Источник: cont.ws