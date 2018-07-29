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Не может быть: глава шпротного предприятия заявил, что Россия не виновата в разрухе в Латвии

09:57. 29 июля 2018 Просмотров - 33 Нет комментариев Опубликовал:
Не может быть: глава шпротного предприятия заявил, что Россия не виновата в разрухе в Латвии | Русская весна

Россия и русский язык не виноваты в проблемах Латвии, ответственными за ситуацию в стране являются лишь «воровские схемы» властей, заявил бывший начальник экономического Бюро по защите латвийской конституции, глава крупнейшего в Латвии рыбоконсервного предприятия «Бривайс вилнис» Арнольд Бабрис в беседе с Dienas Bizness.

Бизнесмен подчеркнул, что национальные партии пытаются «оправдать воровство», возлагая ответственность за беды в стране на Россию.

«Главные „виновные“ во всех проблемах Латвии определены национальными партиями — это Россия и русский язык. Так очень удобно оправдывать воровство: пусть своим ничего не останется, но и „врагам“ ничего не отдадим», — сказал Бабрис.

Также бизнесмен отметил, что ситуация в Латвии стала хуже, чем в 90-е годы. По его словам, после отделения от Советского Союза у страны был нулевой государственный долг, но высокий производственный и экономический потенциалы.

«После восстановления независимости наша страна никому не была должна ни одного рубля. Почему именно за годы независимости мы стали одной из самых бедных стран в Европе с худшими демографическими показателями?

Сегодня ситуация в стране значительно хуже, чем была в 90-х прошлого столетия, так как правящим больше нечего воровать. Могу предположить, что бюджет не будет исполнен. Тогда опять придется влезть в долги, чтобы залатать дыры в бюджете, что усугубит экономическую ситуацию», — посетовал Бабрис.

Помимо этого, бизнесмен предположил, что для выхода из сложившегося кризиса стране придется обратиться к диктатуре, иначе страна «превратится в безлюдную территорию».

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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