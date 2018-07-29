Начало войны между глобалистами ФРС и Трампом

Глава ФРС Джером Пауэлл объявил о повышении с 13 июля 2018 года величины базовой процентной ставки на 0,25 процентного пункта (с 1,5-1,75 до 1,75-2 % годовых). Казалось бы, это совсем немного, однако некоторые аналитики уже заговорили о начале в Америке большой открытой войны между глобалистами и Трампом.

Основания к подобным выводам действительно имеются. Сказать, что Трамп решением Федрезерва недоволен, значит, не сказать ничего. «Каждый раз, когда мы развиваемся, они вновь повышают ставку. Я не очень доволен этим» – это, пожалуй, один из его самых мягких твитов.

Однако в части объяснения сути аналитики повсеместно уходят в какие-то далекие эмпиреи, говоря очень впечатляющими, но далекими от реальной жизни словами. В действительности все гораздо проще. Причем эта война началась не с заявления Джерома Пауэлла две недели назад. Ее первые залпы прогремели больше десяти лет назад.

По своему политическому устройству американское государство решительно отличается от всех прочих. За вроде как универсальной внешней демократической моделью (территориальное деление, администрации, политические партии, разделение властей и т.п.) там с самого начала стояло сращение крупного бизнеса с властью в степени, многократно превосходящей любые другие страны. Более того, переход с государственной службы в частные компании и обратно являлся традиционно в порядке вещей, равно как и совершенно легальное лоббирование частными компаниями своих интересов способами, во всем остальном мире уголовно наказуемыми. Отсюда, кстати, взялось сегодня уже порядком подзабытое “что хорошо для Дженерал Моторс, то хорошо для Америки”.

Такая система отличается двумя преимуществами и одним большим недостатком. Во-первых, государство не мешало бизнесу внутри страны, тем самым способствуя его активному росту. А значит, увеличению общего благосостояния, снижению безработицы, увеличению налоговых поступлений, вылившемуся в торжество Американской мечты в 50-70-ые годы прошлого века. Во-вторых, государство эффективно защищало интересы американского бизнеса на зарубежных рынках, также способствуя повышению доходов как бизнеса, так и государства.

Но ценой за все становилось возрастающее манипулирование частниками государством в своих интересах. Переворот в Чили в 1973 году осуществило ЦРУ, но идею придумала и составила план, а также выделила на него деньги United Fruit Company, чьи интересы поставил под угрозу избранный народом Чили президент Сальвадор Альенде.

И это было лишь начало. Фактически глобализм начался еще в 70-е, когда американскому бизнесу стало тесно внутри национальных границ, и он начал пытаться “осваивать зарубежные рынки”. Дело ускорил нефтяной кризис 1973 года, фактически сделавший доллар основной мировой валютой. Когда говорят про Бреттон-Вудскую систему – это не совсем правильно. Она лишь создала условия для американской финансовой экспансии, но воспользоваться ими удалось только после резкого подорожания нефти в 1973 году.

Именно с этого момента началось формирование базового противоречия, в конечном итоге, приведшего мир к нынешней войне. До рокового рубежа весь бизнес оставался, прежде всего, американским. Конечно, выскочки, вроде Джона Рокфеллера, случались и раньше, но “общество” быстро приводило их “к стандартному виду”. При всех политических рисках, сохранение видимости государства как главного арбитра, стоящего над обществом и бизнесом, на тот момент было выгодно всем, включая крупнейших игроков, неплохо наживавшихся на государственных заказах. Но главной роли они не играли, так как доля госрасходов формировала менее 5% ВВП.

Все изменилось после того, как основную долю (свыше 70%) американского рынка (в деньгах) стали формировать всего менее 700 корпораций из порядка 8 000 активно действующих в США. Более того, примерно две сотни из них более 60% своих доходов и до 80% прибыли сегодня получают вне США. Начиная с середины нулевых государство, как институт, им начало прямо мешать.

Имея совокупный годовой доход в 1,57 трлн. долл. или порядка 53% доходной части федерального бюджета США, они к настоящему моменту на оффшорных счетах накопили больше 16 трлн. “нераспределенной прибыли”, тем самым далеко превзойдя государство по объему подконтрольных ресурсов. Ведь им же не нужно платить пенсии и всякие там социальные пособия, составляющие 77% расходной части госбюджета Америки.

Если расставлять солдатиков на карте, то эти двести транснациональных корпораций войну американскому государству и объявили, потому что, по сути, сами американскими быть уже перестали давно. Против них, за сохранение института государства, стоит линия стрелков из остальных 500 корпораций США, чей бизнес по масштабу сильно меньше и потому защита государства ему сильно нужнее. На флангах и немного в тылу им помогает “ополчение” из прочих 8 тыс. “мелких” американских корпоративных бизнесов.

Первое время, примерно до 2014 года, наступление глобалистов развивалось успешно. Сразу по трем направлениям. Во-первых, они очень глубоко проникли в государственные институты Америки, получив возможность легко выдавать свои интересы за общегосударственные. Даже когда это прямо вело к разрушению государства как общесоциального механизма.

Во-вторых, маскируясь США как государством, они достаточно эффективно разрушали сложившуюся систему международной безопасности, не без успеха подменяя ООН саммитом G7/G20 плюс НАТО вместо “голубых касок”.

В-третьих, апогеем наступления стала попытка экономической колонизации Европы и тихоокеанских стран через подписание договоров инвестиционного партнерства, по которым ТНК юридически официально уравнивались в правах с государством, как институтом. Условно говоря, после “выхода на линию Архангельск-Астрахань” официальный отказ платить налоги, государства фактически разоряющий, оставался лишь делом техники.

Но война – дело очень дорогое. Для ее ведения глобалистам требовалось очень много денег на скупку зарубежных активов и мощный поток инвестиций, требовавшихся для соблазнения правящих элит и представителей бизнеса иностранных государств. Поэтому ФРС и сделало доллар “бесплатным”, опустив в итоге к декабрю 2008-го учетную ставку до 0,25% годовых. Когда говорят, что госдолг США с 9,9 трлн. долл. (2008) подскочил до 21 трлн. (2018), то эти 11 трлн. дополнительных заимствований как раз и есть цена, уже заплаченная за войну.

Но если для ТНК эти деньги шли “в плюс”, то противоположный фланг они стали прямо разорять. Хотя вклад бюджета в формирование ВВП США достиг 36% , большинство этих денег уходило в пользу ТНК. На обновление инфраструктуры, на местные бизнесы, на науку их уже не оставалось. Более того, начала падать покупательская способность населения, закредитованного на 120% своих доходов. А самое главное, почти нулевая доходность казначейских бумаг фактически разорила американскую пенсионную систему.

Понимая, что дальше отступать некуда, за спиной только кладбище, эти пять сотен “американских” корпораций “плюс ополчение”, воспользовались громким провалом ТНК на переговорах “по партнерству” и сумели на выборах 2017 года привести в Белый дом “своего человека” вместо кандидатуры Хиллари Клинтон, выдвигаемой глобалистами.

За трамповским лозунгом “сделаем Америку снова великой”, фактически стоит стратегия удушения ТНК в стиле разгрома “Стандарт Ойл” Джона Рокфеллера. Ее ключевым инструментом являются заградительные таможенные пошлины и… все тот же дешевый доллар, необходимый для компенсации расходов по переносу производств из-за рубежа домой. Все прочее, вроде льгот по налогам – дело вспомогательное.

Кроме того, Трамп изящно пользуется усилением давления на ТНК со стороны налоговых органов иностранных государств. Демонстративно не реагируя на то, как они раскулачивают ТНК. Например, Google на 40% десятилетней прибыли. Тем самым намекая, что “пора бы все-таки домой”, иначе иностранцы вас «раздербанят» полностью. Или как говорил Владимир Путин на эту же тему российским бизнесменам – «замучаетесь пыль глотать».

Но эти “двести спартанцев” нашли, как ударить Трампа и его команду в ответ. США фактически оказались в неустойчивом равновесии. Стратегически очень нужный “дешевый” доллар убивает пенсионную систему и всю социальную часть американского государства. Но и “дорогой” доллар для нее не менее разрушителен. Рост учетной ставки спасет пенсионеров, но остановит приток иностранного капитала и точно лишит смысла попытки переноса производств в США. При дорогом долларе и высоких государством установленных минимальных расценках труда цены на продукцию утрачивают конкурентоспособность.

Таким образом, подняв ставку второй раз в течение года, и анонсировав еще минимум два, а, возможно, и три повышения, якобы “в целях спасения экономики от инфляции, а пенсионеров от разорения”, глобалисты нанесли мощный удар по всей стратегии “трампономики”, предопределяя кризис государственного механизма уже в среднесрочной перспективе. Все слишком привыкли решать проблемы через кредиты. Госрасходы, при налоговых поступлениях в 800-900 млрд., превышают 1,5 трлн. и никто не собирается в своих бюджетах уступать.

В итоге кризис госуправления, на всех уровнях, от местных, до отдельных штатов и федерального, становится лишь вопросом времени. Разоряющееся государство окажется вынуждено как-то “договариваться” с ТНК. Вероятнее всего, примерно на тех же условиях, как в свое время Иоанн Безземельный, подписавший Хартию вольностей в Британии. Тем самым у глобалистов появляется весьма не нулевой шанс значительно расширить свои права в их уравнивании с уровнем государства как общественного института.

Что из этого получится – покажет время. Но что битва предстоит тяжелой – однозначно. И кто бы там ни победил, Америка, как государство, проиграет в любом случае. Так как Трамп не за или против Америки, он лишь одна из сторон в большой конкурентной войне одних корпораций с другими. Сами США тут служат просто полем боя.