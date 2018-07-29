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Лиха беда начало!

19:31. 29 июля 2018 Просмотров - 105 Нет комментариев Опубликовал:

Первое в истории России уголовное дело за «отрицание Холокоста» начинает разваливаться!

Доктор политических наук депутат Государственной Думы 4-го созыва Андрей Савельев показал Пермскому краевому суду полную несостоятельность «психолого-лингвистической экспертизы», выполненной по поручению следствия экспертами Ханзафаровой Дилей Линаровной и Абитовым Ильдаром Равильевичем по «делу об отрицании 6 миллионов» против пермского публициста Романа Юшкова.


Сегодня (23 июля) состоялось предварительное заседание по обвинению Юшкова по статьям «Реабилитация нацизма» (ч.1 ст. 384.1 УК РФ) и «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (ч.1 ст. 282).

Общественный деятель подвергся уголовному преследованию после того, как сделал на своих страницах в социальных сетях перепост статьи мурманского писателя Антона Благина «Евреи! Верните немцам деньги за мошенничество с "Holocaust six millions jews"!», сопроводив её одобрительными вступлением и комментариями.

Доктор наук Андрей Николаевич Савельев является авторитетным специалистом в области этнополитики, политической мифологии, исследования политических институтов и процессов.

В Государственной Думе он работал заместителем председателя сначала Комитета по СНГ и связям с соотечественниками, затем – Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству, автор более 20 монографий и нескольких сотен статей. Авторитет и компетентность А.Н.Савельева в этой сфере настолько высоки, что Пермский краевой суд не нашёл оснований отказать в приобщении его заключения к делу в качестве мнения специалиста.

«Никаких признаков реабилитации нацизма в высказываниях Р.А.Юшкова нет, – пишет в выводах своего анализа Андрей Савельев.

- Автор обсуждает тему фальсификации жертв нацистских преступников, а вовсе не пытается их реабилитировать.

Он не оспаривает установленные Нюрнбергским трибуналом факты. Его позиция обоснована ссылками на документы и установленные факты, которые остались для экспертов неизвестными

Эксперты, ничего не поняв в представленном для анализа документе, говорят о какой-то «общепринятой точке зрения на Холокост», не ссылаясь на какие-либо источники и не излагая такой точки зрения…

Эксперты аннулируют все свои домыслы одним соображением в финальной части своего сочинения: автор «не обсуждает массовое уничтожение евреев во время Второй мировой войны».

Если «не обсуждает», тогда экспертиза вообще не имеет смысла. Никаких признаков возбуждения розни или вражды в отношении какой-либо национальной группы со стороны Р.А.Юшкова нет. Его высказывания направлены исключительно на участников дискуссии и осуждают их за невежество, приверженность не фактам, а солидарности с распространителями ложной информации.

Эксперты же демонстрируют… неспособность понять, где имеется локальный конфликт интернет-дискуссии, а где пропагандируется ненависть и вражда, унижение достоинства по национальному признаку…

Эксперты продемонстрировали свою зависимость от внешних факторов, сведя свои писания к тому, что автор опровергает информацию о Холокосте.

Между тем, слово «холокост» не использовалось Нюрнбергским трибуналом, а в настоящее время имеет множественные трактовки, включая понимание под этим словом «мифа Холокоста» – своеобразного пропагандистского продукта, широко используемого определенными силами (в основном еврейскими организациями США) для получения моральных и материальных выгод».

Судья Андрей Кузнецов удовлетворил ходатайство обвиняемого о рассмотрении его дела судом присяжных и назначил формирование коллегии присяжных на 22 августа. На следующий день назначено начало рассмотрения дела по существу.

"Сейчас мы только в начале пути, после формирования коллегии присяжных начнется рассмотрение дела, – говорит адвокат Роман Ахметов из адвокатского бюро "Ахметов, Хозяйкин и Партнеры".

- Ожидаем незашоренный взгляд на данное дело со стороны присяжных. Ведь они с одной стороны не связаны с правоохранительной системой, а с другой стороны сами являются пользователями интернета, участниками рассматриваемых общественных отношений.

В этом смысле дело Романа Юшкова во многом знаковое как с точки зрения оценки поведения пользователей в сети, так и с позиции реализации в нашей стране свободы выражения собственного мнения на исторические события, а также права каждого, подвергая сомнению недоказанные факты, вступать в дискуссии по острым вопросам современности".

Мера пресечения подсудимому оставлена в виде подписки о невыезде.


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Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: ложь, фальсификация, холокост
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