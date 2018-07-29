Куратором вузов Медведев назначил «эффективного менеджера-оптимизатора» Боровскую

Источник: zavtra.ru

Ливановщина 2.0



Заинтересованному лоббистскому пулу (ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, президентский помощник Андрей Фурсенко, идеолог разрушения традиционной системы образования Александр Асмолов сотоварищи, а также Алексей Кудрин) не удалось свергнуть Ольгу Васильеву. Посему был запущен процесс «разделяй и властвуй». Министерство образования и науки превратилось в куцее Министерство просвещения РФ под руководством Васильевой (которой остались школьники с дошколятами) и Министерство науки и высшего образования РФ.

Последнее возглавил профессиональный финансист Михаил Котюков по прозвищу Оценщик. Бывший министр финансов Красноярского края (подозревался в причастности к большому скандалу с госзакупками, когда миллионы евро из краевого бюджета исчезли в Израиле) и замминистра финансов РФ, потом — руководитель ныне ликвидированного Федерального агентства научных организаций (ставленник экс-главы Минобрнауки Дмитрия Ливанова). «Судя по широчайшему функционалу нового министерства, Котюкову дали головокружительный картбланш», — отмечала «Комсомольская правда». В числе его свеженазначенных заместителей давние друзья и соратники Алексей Медведев, Сергей Кузьмин, Александр Степанов — прежние замы Котюкова по ФАНО, крайне далёкие от науки, но зарекомендовавшие себя циничными, беспардонными спецами по механизмам оптимизации в научной сфере. Одним из заместителей стала Марина Лукашевич, возглавлявшая правовой департамент Минобрнауки при Фурсенко и Ливанове. Там же обосновался дружок Михаила Прохорова, бывший топ-менеджер «Норильского никеля», экс-глава АвтоВАЗа и Роскосмоса Игорь Комаров, по которому, если верить злым языкам, прямо-таки плачет пенитенциарная система.

Котюков:

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении заместителем министра науки и высшего образования 54-летнего экономиста Марины Боровской. Она будет непосредственно курировать российские вузы (департамент госполитики в сфере высшего образования, департамент управления сетью организаций высшего образования, департамент молодёжной политики).

Бывшая сотрудница Промстройбанка и страховой компании «Союз» уже работала в Министерстве образования: в фурсенковские времена занимала должность заместителя директора Департамента организации бюджетного процесса, учёта и отчетности. 18 июня 2012 года Медведев назначил её ректором Южного федерального университета (ЮФУ). Боровскую пресса именует типичным выдвиженцем эпохи Ливанова. Она «прославилась» в качестве наиболее ревностного и последовательного адепта инноваций, рождённых тогда в недрах Минобрнауки. «За это время структура университета изменилась до неузнаваемости. ЮФУ поглотил педагогический ВУЗ, таганрогский радиотехнический и ещё несколько институтов. Марина Александровна тасовала факультеты не хуже карточной колоды. В итоге под её руководством единым факультетом стали философы и политологи, журналисты и переводчики, и так далее. Запомнилось правление Марины Александровны также массовыми увольнениями преподавателей университета с 2016 года. Тогда работу потеряли порядка 500 человек, многие из которых были почётными работниками образования, долгие годы возглавляли кафедры и имели за плечами обширный педагогический опыт. На фоне этих событий пикеты устраивали многие студенты Южного федерального. Однако никакой реакции руководства на них не поступило: львиная доля педагогического состава лишилась работы. За время руководства вузом Марина Боровская как минимум дважды становилась богатейшим ректором Ростовской области. Преемник пока неизвестен, но хочется верить, что с приходом нового главы жизнь в вузе не станет ещё хуже», — говорится в заметке «До свидания, Марина» на сайте donday.ru.

Летом сего года портал «Научная политика» отдал Боровской 4-ое место в рейтинге самых влиятельных российских ректоров. Как отметили составители рейтинга, «Боровская стала первым и единственным ректором регионального вуза, которая попала в ТОП-5» — благодаря «великолепной хватке». По отношению к Васильевой она находилась в тихой, но жёсткой оппозиции. Принадлежит к либеральным кругам, приглашала в ЮФУ для чтения лекций Николая Сванидзе и других одиозных деятелей. Имеет прекрасные личные отношения с Ливановым, Фурсенко и Кудриным.

Автор: Алексей Иванов

Источник: nstarikov.ru