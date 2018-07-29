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Как отмечали День ВМФ в Севастополе при Украине

21:33. 29 июля 2018 Просмотров - 77 Нет комментариев Опубликовал:


Интересная ретроспектива посвященная военно-морским парадам в Севастополе при Украине в период с 2008 до 2014 года.



Как-то уже и забылось, что при Януковиче действительно строили планы строительства кораблей для ВМСУ.
А Высоцкий оказался таки прав – деятельность Украины оказалась контрпродуктивной и закончилась плохо. Паскуде Куницыну в итоге пришлось драпать за Перекоп.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: крым, Путин, Россия, севастополь, Украина, черноморский флот, ющенко, Янукович
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