Как отмечали День ВМФ в Севастополе при Украине

Интересная ретроспектива посвященная военно-морским парадам в Севастополе при Украине в период с 2008 до 2014 года.Как-то уже и забылось, что при Януковиче действительно строили планы строительства кораблей для ВМСУ.А Высоцкий оказался таки прав – деятельность Украины оказалась контрпродуктивной и закончилась плохо. Паскуде Куницыну в итоге пришлось драпать за Перекоп.

Источник: colonelcassad.livejournal.com