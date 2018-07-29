Изоляция России и Чемпионат, приговор богу Кузе

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В этом выпуске:

00:05 лидеры свободного мира на тоталитарном спортивном празднике

06:21 касты Сан-Франциско

12:33 яркое выступление депутата из Саратовской области Николая Бондаренко

15:38 бог Кузя и колония общего режима



Аудиоверсия: https://video.oper.ru/video/audio/gob…



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Источник: www.youtube.com