Главная » Видео, Мировоззрение, Политика, События

Изоляция России и Чемпионат, приговор богу Кузе

13:03. 29 июля 2018 Просмотров - 59 Нет комментариев Опубликовал:

Поддержать Goblin News: https://oper.ru/follow/os_gn

В этом выпуске:
00:05 лидеры свободного мира на тоталитарном спортивном празднике
06:21 касты Сан-Франциско
12:33 яркое выступление депутата из Саратовской области Николая Бондаренко
15:38 бог Кузя и колония общего режима

Аудиоверсия: https://video.oper.ru/video/audio/gob…

Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin
Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper
Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin
Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/
Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD
Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Мировая война близится к завершению… "О текущем моменте" № 1 (117), 02.2015
... привела к дипломатической изоляции России, а Европе надоело...экономического кризиса. Смертный приговор будет реализован другими средствами...её приверженцы отгородились от Бога текстами Библии, редакторы...Да, огорчусь: все-таки чемпионат мира здорово бы дома ...
О Путине и Украине, о жутком цинизме и предательстве, и об уничтожении русских
... принципу: президент России – это ставленник  Бога на земле,....Невзоров вынес смертельный приговор русской литературе: «Срок...Мировой студенческой олимпиады и чемпионата мира по легкой атлетике... терпит – пытаясь нейтрализовать изоляцией и замалчиванием, или  ...
Бэкграунд, выпуск-330 за 14 декабря 2013
...камере смертников, их приговорили к смерти и...надо соединяться с Россией, Россия это наше будущее».... что чувствует свою изоляцию в масштабах всей ...ее изначальном заповеданном богом понимании, на законодательном... нашего города к чемпионату Европы по баскетболу,...
Олимпиада — это спорт-шоу-бизнес
... Путин.Президент России прокомментировал решение ...исключительной «расе, избранной Богом» для управления всем ...даже не политика изоляции российского спорта, ..., суд, приводить приговор в исполнение и ...отстаивать право проведения чемпионата мира по футболу...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>