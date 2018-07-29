Из истории НДС

Источник: tsargrad.tv

Как я уже писал много раз, наша экономика делится на компании с НДС, без НДС и чёрный сектор. Тех, кто либо вообще не оформлен или уменьшает свою выручку.



Также она делится на сырьевой сектор, естественные монополии, госсектор с госзаказом и сектор реальной рыночно-конкурентной экономики.

Сектор рыночной экономики я делю на два сегмента, с внутренней и внешней конкуренцией. Каждый рынок можно разложить по этим критериям, и только тогда можно будет принимать правильные решения по налоговым режимам и сборам, по защите собственного рынка и, в первую очередь, производства. Ведь именно производство практически всегда находится в состоянии внешней конкуренции. И чем более оно высокотехнологичное или трудоёмкое, тем сильней эта конкуренция от всех ведущих и развивающихся экономик мира.

Стоит вернуться к истории НДС в России. Принят он был по факту правительством Павлова. Введён при Гайдаре. Это была экономическая диверсия. Когда по рекомендациям западных консультантов НДС ввели аж 28%! Причём на товары, произведённые в России.

Разумеется, после таких советов «доброго полицейского» вся наша зарождающаяся капиталистическая и рыночная экономика массово пошла в теневой бизнес.

Иначе просто и не могло быть. Практически не было вариантов выжить, работая легально.

Экономика стала не просто рыночной, а реально рыночной. В подземных переходах, у вокзалов, на стадионах с лотков стали торговать учёные, академики, учителя… Гордость нашей страны!

А бритоголовые братишки в спортивных костюмах и малиновых пиджаках при барсетках заменили органы власти, от силовых до налоговых. А зачастую все вместе слились в экономическом экстазе.

Только через два года, в 1994 году налог с 28 опустили до 20%. Этих двух лет было достаточно, чтобы погрузить бизнес в схемы и коррупцию, вдобавок на почве разрыва экономических цепочек с бывшими республиками Советского Союза. Инвестировать в открытие новых производств при таких налогах и открытых границах практически не было смысла.

В 2004 году НДС был снижен до сегодняшних 18%. После прихода к власти В.В. Путина было принято большое количество правильных решений.

Это и снижение НДС до 18%.

Снижение налога на прибыль с 24 до 20%.

Плоская шкала НДФЛ — 13%.

Регресс по платежам в социальные фонды.

Каждое такое решение приводило к обелению экономики и росту сбора налогов в региональные и совокупный бюджет РФ. С каждым годом растёт качество работы и администрирования со стороны ФНС.

Очень не хотелось бы возврата в прошлое.

Основную задачу в налоговой сфере вижу в логичном выравнивании налоговой нагрузки для компаний с НДС и на льготных режимах налогообложения. Есть большие перекосы, когда разница для одного и того же бизнеса составляет десятки раз.

Но это тема следующего мнения.

Андрей Павлов

Источник: nstarikov.ru