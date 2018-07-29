Ельцин в Башкирии

Интересная подборка выступлений Ельцина во время его визита в Башкирию в августе 1990 года.Собрана журналистом Азаматом Саитовым.Ближе к середине есть и заявления в духе "Если Башкирия или любая другая автономная республика объявит суверенитет, то Ельцин и Ко признают этот суверенитет".Также порадовали обещания, что "население на любой территории будет само решать не референдуме, строить на своей территории производство или не строить".Стоит отметить и обещания "Отказаться от всех благ и привелегий"., с учетом последующих событий.Ну а в целом – сборник самой отъявленной демагогии и популизма, которые привели к развалу страны и кровавым последствиям.

Источник: colonelcassad.livejournal.com