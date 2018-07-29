Ельцин в Башкирии
15:22. 29 июля 2018 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Интересная подборка выступлений Ельцина во время его визита в Башкирию в августе 1990 года.
Собрана журналистом Азаматом Саитовым.
Ближе к середине есть и заявления в духе "Если Башкирия или любая другая автономная республика объявит суверенитет, то Ельцин и Ко признают этот суверенитет".
Также порадовали обещания, что "население на любой территории будет само решать не референдуме, строить на своей территории производство или не строить".
Стоит отметить и обещания "Отказаться от всех благ и привелегий"., с учетом последующих событий.
Ну а в целом – сборник самой отъявленной демагогии и популизма, которые привели к развалу страны и кровавым последствиям.
Источник: colonelcassad.livejournal.com