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Ельцин в Башкирии

15:22. 29 июля 2018 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал:


Интересная подборка выступлений Ельцина во время его визита в Башкирию в августе 1990 года.
Собрана журналистом Азаматом Саитовым.



Ближе к середине есть и заявления в духе "Если Башкирия или любая другая автономная республика объявит суверенитет, то Ельцин и Ко признают этот суверенитет".
Также порадовали обещания, что "население на любой территории будет само решать не референдуме, строить на своей территории производство или не строить".
Стоит отметить и обещания "Отказаться от всех благ и привелегий"., с учетом последующих событий.
Ну а в целом – сборник самой отъявленной демагогии и популизма, которые привели к развалу страны и кровавым последствиям.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1990, Башкирия, Видео, ельцин, история, либералы, пятая колонна, развал СССР, ссср
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