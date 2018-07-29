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День ВМФ: Путин рассказал о важность российского морского флота

19:36. 29 июля 2018 Просмотров - 55 Нет комментариев Опубликовал:

Сегодня, 29 июля, в нашей стране отмечается День военно-морского флота. Парад по случаю праздника проходит в Санкт-Петербурге. Указ о его проведении сегодня подписал президент Владимир Путин, который уже успел поздравить моряков с их праздником и поблагодарить за заслуги перед Отечеством.

Парад начался с того, что по Неве прошлись малые, патрульные и разведывательные катера, на борту одного из них можно было увидеть копию ботика Петра Первого, так сказать, родоначальника российского флота. Морская часть парада состоялась в Кронштадте, именно там были показаны корабли крупного водоизмещения, которые из-за крупных габаритов пройти по Неве не могут. Больше всего ожидалось появление крейсера «Маршал Устинов», оснащенного ракетным комплексом, а также атомного подводного крейсера «Орел».

Авиацию же представляют усовершенствованные самолеты Ил-38Н и современные истребители Су-30СМ, также порадуют публику и Су-33, оснащенный модернизированной системой прицельного бомбометания и вертолеты Ка-27М со встроенной аппаратурой «Кема».

Важно отметить, что оснащению и развитию ВМФ России уделяется большое внимание, именно поэтому российский флот признан одним из мощнейших в мире. Владимир Путин напомнил, что свою эффективность и военно-морской флот успел доказать во время боевых задач в Сирийской республике в борьбе с террористами. На сегодняшний день, по словам главы государства, отечественный флот вносит бесценный вклад в обеспечение защиты страны, а также играет большую роль в поддержании стратегического паритета.

Отмечается, что до конца текущего года ВМФ снабдят 19-ю новыми боевыми кораблями. 

Метки: #ВМФ_России, военно-морской парад
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