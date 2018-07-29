Чёрные буйволы бизнеса (Познавательное ТВ, Денис Соколов)

Чёрные буйволы бизнеса (Познавательное ТВ, Денис Соколов)
19:31. 29 июля 2018 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Денис Соколов: Чёрные буйволы бизнеса. Фрагменты из вступления к книге.
Реальность мира бизнеса сильно отличается от описания в учебниках по менеджменту и маркетингу.
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Источник: www.youtube.com