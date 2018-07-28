Хранитель неба Родины

Источник: zavtra.ru

К 100-летию со дня рождения учёного, военного радиоинженера Григория Кисунько.



Григорий Васильевич Кисунько — основоположник противоракетной обороны Советского Союза, выдающийся радиофизик ХХ века, принадлежит к плеяде людей, результаты деятельности которых в течение длительного времени оказывают влияние на ход истории, политику и судьбу страны.

В день 80-летия Григория Васильевича 20 июля 1998 года президент Российской академии наук академик Ю.С. Осипов отметил: «Г.В. Кисунько внёс огромный вклад в развитие отечественной науки и техники как основоположник системного направления и системной школы в прикладной радиофизике и радиолокации». Академик Ю.Б. Харитон сказал: «Я преклоняюсь перед Григорием Васильевичем Кисунько — создание системы противоракетной обороны превосходит создание атомной бомбы».

Григорий Кисунько, окончив среднюю школу в Мариуполе, физико-математический факультет Луганского педагогического института с отличием, аспирантуру Ленинградского педагогического института им. А.С. Герцена на факультете теоретической физики; 17 июня 1941 года успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Теория пространственных зарядов в фотопроводящих кристаллах», и к 22 июня 1941 года, оформив все документы, получил назначение на должность заведующего кафедрой теоретической физики в Астраханском педагогическом институте.

Но началась война, и у Григория Кисунько не было сомнений: он должен быть на фронте, в рядах Красной армии. На протяжении почти всей войны Кисунько участвовал в боевых действиях войск противовоздушной обороны, в декабре 1944 года был отозван из войск и назначен преподавателем в Военную Краснознамённую академию связи им. С.М. Будённого, а позже стал заместителем начальника кафедры теоретических основ радиолокации. При создании курсов радиотехники сверхвысоких частот он особенно остро ощутил «пробел» в решении проблемы возбуждения направляющих систем передачи энергии СВЧ, в которой возбуждение радиоволноводов является составной частью. Этой тематикой основательно занимались такие физики-теоретики, как Э.Ю. Кондон (США), Дж.К. Слетер, Д.Р. Хартри (Англия), Л.Н. Бриллюэн (Франция) и Л.И. Мандельштам (СССР), но решения проблемы не получили. Кисунько увлёкся этим вопросом и нашел его исчерпывающее решение, применив разработанный им метод разложения по собственным функциям поперечных сечений линий передачи энергии СВЧ. Своё первое сообщение об этом решении он сделал на Всесоюзной научной конференции, посвящённой 50-летию изобретения радио А.С. Поповым в докладе «К теории возбуждения радиоволноводов». Вслед за этой работой им была опубликована серия статей в ведущих научных периодических изданиях СССР, а также монографии «Электродинамика полых систем» и «Основы теории электромагнитных полых резонаторов», вышедших из печати в 1949 году. В научном плане, педагогически и методически, они написаны так, что и до сих пор каждому, кто хочет работать в области электродинамики, их необходимо знать.

Деятельность Григория Васильевича не осталась незамеченной у структур, отвечающих за укрепление и повышение обороноспособности страны. По решению Оборонного отдела ЦК ВКП(б), 6 октября 1950 года Г.В. Кисунько был отчислен из ВКАС им. С.М. Будённого и назначен начальником отдела в Специальное бюро №1 (СБ-1), преобразованное Л.П. Берией по решению И.В. Сталина в Конструкторское бюро №1 (КБ-1), которому было поручено проведение работ по созданию системы сплошной противовоздушной ракетной обороны г. Москвы и Московского промышленного района (С-25, шифр «Беркут»). Г.В. Кисунько отвечал за разработку антенно-фидерных систем комплекса радиолокаторов Б-200 и мобильного объекта противовоздушной обороны С-75. 7 мая 1955 года на Совете обороны первая отечественная система ПВО Москвы С-25 была принята на вооружение Советской армией. Она надёжно защищала небо Москвы и Московского промышленного района вплоть до 1982 года, когда была снята с дежурства и заменена установками С-300.

Зенитные ракетные комплексы сыграли исключительно важную роль в защите неба Советского Союза (России) и других стран. За разработку системы С-25 Григорию Васильевичу Кисунько было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В сентябре 1953 года на заседании научно-технического совета 3 Главного управления СМ СССР Г.В. Кисунько доложил разработанный им план создания противоракетной обороны Советского Союза, Москвы, Московского промышленного района и других важных общественно-политических и промышленных центров СССР. Главным пунктом этого плана была разработка и строительство экспериментального полигона, на котором необходимо отработать все технические решения и провести необходимые испытания. Согласно постановлению СМ СССР от 17 августа 1956 года, была проведена рекогносцировка места дислокации этого полигона в пределах восточной и центральной части пустыни в районе Бет-Пак-Дала («Голодная степь») западнее озера Балхаш и осуществлено строительство. Приказом министра обороны СССР была издана директива Генерального штаба Вооружённых сил СССР о формировании Государственного научно-исследовательского испытательного полигона №10 и подчинении его 4-му Главному управлению Министерства обороны СССР.

В Постановлении ЦК КПСС и СМ СССР полигону был присвоен шифр “Полигон «А», экспериментальному комплексу ПРО — “Система «А». Ещё до выхода постановления сложилась кооперация коллективов-разработчиков “Системы «А». Главным конструктором всей “Системы «А» был назначен Григорий Васильевич Кисунько. Вместе со смежными организациями был определён состав экспериментального полигонного комплекса как действующего образца будущей системы ПРО города Москвы и Московского промышленного района. По представлению Г.В. Кисунько о процессах, происходящих при нападении межконтинентальной баллистической ракеты с боеголовкой с ядерным зарядом на охраняемый район, на полигоне должны были быть построены и оснащены необходимой аппаратурой соответствующие объекты: станция дальнего обнаружения (СДО) с ЭВМ, три радиолокатора точного наведения (РТН) со своими ЭВМ, стартовый комплекс противоракет, противоракета, боевая часть противоракеты, пусковые установки противоракет, система связи и передачи данных и др. Всё было построено, отработано, и вот 4 марта 1961 года впервые в мире был осуществлён перехват головной части баллистической ракеты. Это был блистательный триумф советской противоракетной обороны.

Насколько грандиозным было это достижение, можно судить по тому факту, что в США безъядерное поражение головной части баллистической ракеты было осуществлено только через 23 года — 10 июня 1984 года.

После 4 марта 1961 года “Система «А» не допустила ни одного сбоя, она выдержала все виды испытаний, имевших целью проверку её устойчивости к воздействию различных помех, в том числе высотных ядерных взрывов.

Ещё до завершения исследований на полигоне экспериментальной “Системы «А» ЦК КПСС и СМ СССР приняли постановление о создании боевой системы ПРО Москвы и, в качестве начального этапа, о разработке её аванпроекта. Григорий Кисунько был назначен генеральным конструктором системы ПРО Москвы.

Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 10 декабря 1959 года было принято решение о проведении опытно-конструкторских работ (ОКР) с целью создания боевой системы ПРО Москвы, получившей шифр «А-35», и опытного полигонного комплекса этой системы под названием «Алдан». Головным разработчиком системы было назначено СКБ-30, генеральным конструктором — Г.В. Кисунько. Разработчиком противоракеты было назначено ОКБ-2, главным конструктором — П.Д. Грушин.

Испытания комплекса «Алдан» были проведены в октябре-ноябре 1969 года. Об их завершении Григорий Васильевич пишет: «Их окончание ознаменовалось дуплексным запуском противоракет А-350 с раздельным наведением на головную часть и корпус, как бы имитирующих два элемента разделяющейся головной части. И ещё: пуск баллистической ракеты был произведён в режиме внезапности по отношению к „Алдану“, находящемуся как бы на боевом дежурстве, а момент пуска был выбран в ночное время, именуемое у моряков „собачьей вахтой“. Это произошло 29 ноября 1969 года».

Государственные испытания «Алдана» заняли всего два месяца и прошли с отличными результатами. Система А-35 первой очереди была принята на вооружение, поставлена на боевое дежурство.

В связи с появлением у США баллистических ракет с разделяющимися головными частями возникла острая необходимость модернизации боевых средств А-35 уже в ходе работ. На основании «Инженерной записки», составленной Кисунько, были приняты соответствующие постановления ЦК КПСС и СМ СССР. В итоге система А-35 была модернизирована и 18 декабря 1977 года А-35М была принята на вооружение.

А-35 и её модернизация, А-35М, послужили базой для создания системы ПРО Москвы и Московского промышленного района А-135, что поддержало приоритет Советского Союза в области ПРО и тем способствовало сохранению стратегической стабильности во всём мире.

Григорий Васильевич Кисунько как глубоко и всесторонне творческий человек обладал ярким талантом не только в области научно-технических исследований. Им написаны великолепные рассказы, повести, автобиографическая книга «Секретная зона. Исповедь генерального конструктора» (Москва, издательство «Современник», 1996 г.), поэмы, стихи, многие из которых положены на музыку.

Григорий Васильевич прожил яркую жизнь подвижника, первооткрывателя, основоположника системной радиофизики и системной радиолокации. Отстояв родную землю в Великой Отечественной войне, он сумел создать такой надёжный щит противовоздушной и противоракетной обороны, что ни против Советского Союза, ни против России, и до нашего времени — вообще в мире, агрессивными силами НАТО так и не была развязана ядерная война.

Автор: Георгий Трошин

Источник: nstarikov.ru