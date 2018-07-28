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Тяга к звездам славянизированных германцев

11:35. 28 июля 2018 Просмотров - 112 Нет комментариев Опубликовал:


Выдержки из учебника географии рекомендованного министерством образования Украины:

Фактически тысячи лет Украина была в одних и тех же пределах. Люди здесь занимались тем же, чем занимаются и сегодня – выращивали пшеницу и рожь, овощи и фрукты, разводили скот. Занимались ремеслом и охотой, обменивались товарами с близкими и дальними народами. Античные исследователи отмечали атлетическое строение мужчин, их храбрость и воинственность, а также красоту женщин. Разве это не характеристика современного украинского народа?

* * *

Сегодня украинской, трипольской пшеницей кормится весь мир. Её завезли украинские переселенцы в США, Россию, Канаду, Казахстан, Аргентину.

* * *

Непреодолимая тяга к звёздам – это особенность украинского характера. Украинцы в этой области сделали больше, чем все другие народы мира, вместе взятые. Теорию космических полётов разработали и воплотили в жизнь этнические украинцы О.Засядько, М.Кибальчич, К. Циолковский-Наливайко, Ю.Кондратюк, С.Королёв, В.Глушко, В.Челомей, М.Яримович, С.Дудчак, М.Янгель, Г.Лозино-Лозинский, И.Сикорский. Наша нация дала миру Крылья.

* * *

Американские учёные считают украинский древнейшей нацией мира. Среди некоторых немецких историков бытует мнение, что украинцы являются славянизированных германцами.

https://topwar.ru/144932-stengazeta-palaty-nomer-6-v-seti-poyavilis-vyderzhki-iz-ukrainskogo-uchebnika-geografii.html – цинк

Являются ли такие учебники характеристикой современного народа Украины?

На эту же тему.

http://osvita.ua/doc/files/news/610/61016/Ist_Ukr-Osnovne-ZNO_2018-Zoshyt_1.pdf – по ссылке можно скачать опросник Украинского центра качества образования

38. Яка подія відбулася в 1556 р.?
А початок доби «героїчних морських походів» козаків
Б заснування першої відомої Січі на острові Мала Хортиця
В похід козаків під проводом П. Сагайдачного на Московське царство
Г укладення козацького реєстру польським королем Стефаном Баторієм

* * *

14. Уривок з історичного джерела «Улітку 1946 р. потік сільського населення з центральних і південних областей у західні області України не зменшився.
У червні органами транспортної міліції УРСР було знято тільки з товарних поїздів 62 400 осіб, а за дві останні декади липня – 97 633 особи…» доречно використовувати, характеризуючи
А масштаби повоєнного голоду.
Б проведення операції «Вісла».
В придушення збройного опору УПА.
Г розгортання «радянізації» на Західній Україні.

* * *

13. Збройно-політична формація, створена Т. Боровцем (Бульбою), що діяла на Волині з червня 1941 р. до лютого 1944 р., називалася
А «Українська головна визвольна рада».
Б «Сірожупанна дивізія».
В «Вільне козацтво».
Г «Поліська Січ»

* * *

2. Потребу здобуття політичної незалежності України вперше обґрунтував
А Андрей Шептицький у посланні «Як будувати рідну хату?».
Б Микола Міхновський у творі «Самостійна Україна».
В Дмитро Яворницький у праці «Вольності запорозьких козаків».
Г Юліан Бачинський у брошурі «Україна Irredenta»

И т.д.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: идиоты, образование, Украина, юмор
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