Сирия, ИГИЛ, последние новости 28 июля 2018

В пятницу, 27 июля, над южным сирийским городом Кунейтра был поднят государственный флаг Сирии.

При поддержке ВКС России Сирийские войска и перешедшие на их сторону бывшие боевики выбили террористов ИГИЛ* из ряда населенных пунктов в провинции Кунейтра, которые боевики захватили после депортации бандгрупп «Свободной сирийской армии».

Среди них под контроль армейцев перешёл и посёлок Аль-Кахтания, расположенный примерно в 1 км на юго-восток от Кунейтры.

Таким образом, провинция Кунейтра полностью освобождена от террористов.

Сирийские военные торжественно подняли флаг САР на площади «Тахрир» под звуки национального гимна.

Отметим, что на фоне портрета Башара Асада на фото ниже виден наблюдательной пост израильских военных на Голанских высотах.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация