Сирия, ИГИЛ, последние новости 28 июля 2018
- 10:33 Юго-Запад Сирии.28.07.2018.
- Вчера 23:36 Заседание Межведомственного координационного штаба по сирийским беженцам.
- Вчера 22:46 Новая победа: Армия Сирии и ВКС России выбили остатки ИГИЛ и освободили провинцию Кунейтра у границы с Израилем (ФОТО).
Юго-Запад Сирии.28.07.2018
Корото по завершающим боям на юго-западе Сирии.
1. Вчера столица провинции Кунейтра перешла под полный контроль сирийской армии. В городе были подняты сирийские флаги, некоторые боевики согласились перейти на службу Дамаску.
2. Анклав ИГИЛ продолжает сокращаться. После освобождения Тасила, боевики оказались зажаты в сельской местности у границы. На 28 июля САА освободила все значимые города на юго-западе. Полная зачистка этой территории займет 1-2 недели.
3. Продолжается сдача техники у границы с Израилем – САА переданы десятки автомобилей, еще несколько танков и ББМ, "Шилка" и различные арт-системы, а также склады боеприпасов.
4. Стоит отметить, что в одном из брошенных "Белыми касками" зданий был обнаружен запас противотанковых мин, которые по всей видимости забыли/не успели уничтожить при бегстве из Сирии.
5. На границе с Иорданией продолжаются работы по "демаркации" границы и налаживанию контактов с иорданской погранохраной с целью оптимизации работы по возвращению беженцев и прекращению несанкционированного перехода границы.
6. В пустыне провинции Сувейда выявлен блуждающий отряд ИГИЛ, имеющий на вооружении тачанки и даже несколько единиц бронетехники. Скорее всего именно он причастен к недавним нападениям на САА и гражданских лиц в провинции. САА ведет работу по его окружению. Боевики просили отпустить их в Ат-Танф, но им было отказано.
7. В освобожденных населенных пунктах Дераа и Кунейтры продолжается работа по налаживанию местных администраций подчиняющихся Дамаску. Параллельно идет процесс фильтрации среди тех боевиков, которые хотят поступить на службу в местную милицию или органы местного самоуправления.
8. Продолжается возвращение беженцев, в среднем в свои дома каждый день возвращается от нескольких десятков до нескольких сотен человек. На деле, это пока тонкий ручеек – значительное кол-во беженцев все еще пребывает на территории Иордании или в оккупированном США районе Ат-Танф.
Продвижение САА в сельской местности провинции Кунейтра.
Вид на Голанские высоты с сирийских позиций и освобождение приграничных районов.
Продвижение САА в долине Ярмук.
Там же.
Поездка по освобожденной территории провинции Кунейтра.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Заседание Межведомственного координационного штаба по сирийским беженцам
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Новая победа: Армия Сирии и ВКС России выбили остатки ИГИЛ и освободили провинцию Кунейтра у границы с Израилем (ФОТО)
В пятницу, 27 июля, над южным сирийским городом Кунейтра был поднят государственный флаг Сирии.
При поддержке ВКС России Сирийские войска и перешедшие на их сторону бывшие боевики выбили террористов ИГИЛ* из ряда населенных пунктов в провинции Кунейтра, которые боевики захватили после депортации бандгрупп «Свободной сирийской армии».
Среди них под контроль армейцев перешёл и посёлок Аль-Кахтания, расположенный примерно в 1 км на юго-восток от Кунейтры.
Таким образом, провинция Кунейтра полностью освобождена от террористов.
Сирийские военные торжественно подняли флаг САР на площади «Тахрир» под звуки национального гимна.
Отметим, что на фоне портрета Башара Асада на фото ниже виден наблюдательной пост израильских военных на Голанских высотах.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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