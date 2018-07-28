Открытым текстом 27.07.2018

Самые весёлые тексты выдаёт президент Соединённых Государств Америки. После возвращения из Хельсинки он выступает в стиле «что ж ты, фраер, сдал назад».

На пресс-конференции по итогам саммита Трамп заявил, что не видит причин, почему РФ могла вмешаться в ход выборов в СГА. По возвращении он сообщил, что нечётко произнёс «не могла вмешаться».

Открытым текстом согласен с Трампом: нет законов природы, исключающих вмешательство одной страны в дела другой. Ещё Иосиф Виссарионович Джугашвили говорил: это не исключено — значит, это возможно. Но кому и зачем ТАКОЕ нужно? Нам продвигать Трампа? Чтобы что? Отношения с СГА на дне и из-под дна не стучат… Не потому, что дюжина обвиняемых американцами русских хакеров из ГРУ КАК вышли да КАК сломали двухсотлетнюю демократию!

А потому, что СГА четверть века считали русских проигравшими холодную войну.

Проигравшие платят контрибуцию и ведут себя как велено.

А мы так не поступаем и не собираемся!

Их это не просто расстраивает, а раздражает и бесит!

Чтобы показать Москве её место и воспользоваться благами победителя, не жаль даже разрушить собственную политсистему. Вспомним хотя бы закон о противодействии врагам СГА: в сенате голосовали за включение в него нашей страны не только члены демократической партии, но и почти все республиканцы — вроде бы соратники Трампа. У него почти нет союзников внутри высших классов. Даже среди тех, кого сам Трамп отобрал в свою администрацию.

Во вторник постоянный представитель СГА в ООН Нимрата Никки Аджит-Сингховна Рандхава (по мужу — Хэйли) заявила: «Мы не доверяем России, не доверяем Путину и никогда не будем. Они никогда не будут нашим другом, это просто факт».

Открытым текстом напомню: однажды уже были стихи «никогда мы не станем братьями». Последствия мы видим. Но в 2014-ом о братьях читала восторженная дурочка на Майдане, мечтающая о кружевных трусиках, а тут ни много ни мало представитель в ООН. Организации, созданной, чтобы искать диалог и сохранять мир всеми возможными средствами. И если уж оттуда нам прилетают такие «письма счастья» — значит, истерика достигает пика. Ничего, мы потерпим.

Не впервой.

Источник – http://ren.tv/

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Источник: vassermans.ru