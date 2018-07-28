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О семье – том, чего у нас нет

13:18. 28 июля 2018 Просмотров - 133 Нет комментариев Опубликовал:

Современная инфо-пропаганда представляет семью как некую ячейку состоящую из родителей и детей. Когда дети женятся, они заводят свою “семью” из родителей и детей. Нужна такая “семья” некоему абстрактному “государству” – чтобы были граждане, которые строят это государство. А теперь давайте представим себе, что мы сами себе ставим цели и посмотрим что такое “семья”. Для начала сделаем вот что:

Допустим, что мы совершенно не учили историю. Не используем готовые шаблоны о госдарстве, семье и причинно-следственных связях.
Позволим себе мечтать, делать ошибки, и ставить свои цели. “Договор на дурака”.
Тогда я бы себе поставил такие цели на семью:

передать детям (из прошлого поста):
– дом (то есть выплатить ипотеку)
– сад (для этого его надо посадить)
– инструменты (то есть покупать качественные долгоживущие)
– место в семейном деле – возможность трудиться и приносить пользу обществу (соответствено, для этого надо создать своё дело)
получить влияние в обществе (чем больше силы семьи, тем больше она способна создать, больше пользы принести), это:
(а) увеличение общей силы семьи за счёт увеличения сил, навыков, знаний каждого члена семьи,
(б) продвижение членов семьи на ключевые позиции во всех сферах общества (управлении, финансах, производстве,…)
(в) увеличение семьи и её общей силы за счёт количества детей и заключения стратегических браков.
Очень интересно получается, не так ли? Наверняка прочитав пункт 2 ты сейчас почувствовал отторжение или даже агрессию. Возникли такие мысли как “Это притеснение Свобод, а как же несчастные инвалиды!!”, “Это возвращение в каменный век!!”, “Какой ужас, мы что, чурбаны какие-то!!?”, а “Развитие лучших физических качеств – это нацизм!!!”. Какой ужас. Однако по факту получается, что ни ты, ни твоя семья никому кроме тебя не нужна. Государство работает не с личностью, а со статистикой: вот если лично ты умрёшь или потеряешь всё – ему всё равно.

Более того, если умрут сразу все пенсионеры, да государству от этого только легче. Отсюда я делаю вывод, что пропаганда истории и всего инфо-поля настроена на то, чтобы ты представлял себе семью как связку родители-дети: рожай и отделяйся, так ему легче управлять.

Обратите внимание на “классическую” литературу: там бедных несчастных девушек и юношей вновь и вновь заставляют жениться на нелюбимых. Нам вдалбливают “Не сметь расширять семью! Смотрите как это ужасно – сплошные притеснения Ярких Индивидуальностей!!!”. А что, запланированная женитьба – это всегда на нелюбимых? А если девочка и мальчик знают друг друга с ясельного возраста? В мусульманских странах запланированная женитьба – это обычное явление и браки там крепче почему-то.

Далее из “истории” мы узнаём, что вот раньше было клановое (плохое) устройство общества, а потом люди поумнели и стали обществом Индивидов и создали Государственность, и теперь Государство их интересы защищает. Во-первых, не защищает. Во-вторых, кто сказал, что это развитие, а не деградация с целью внешнего управления?

Далее можно вспомнить ещё миллион установок против семьи, которая способна тебя защищать, например, “заводить детей – это дорого”, “много детей – это супер большая нагрузка на экосистему”, “чайлдфри”, “феминизм”, “равенство полов”, “движение ЛГБТ”, “перенаселённость планеты”, и так далее, и тому подобное.

Яркий пример отрицательного образа реальной семьи – это мафиозная семья по типу “Семьи Ельцина”, “Семьи Карлеоне”. В то же время реальная политика только семьями и твориться: вспомним все королевские семьи, семьи Ротшильдов и Рокфеллеров, все президенты США родственники, и так далее. То есть получается, что нам говорят: “семья работает, но это плохо, вам такое не надо”.

А не надо именно потому, что это работает. Прикинь масштаб вложенных средств для создания всех этих шаблонов. 

Инструмент для создания семьи – это Книга. Книга представляет собой альбом, где записаны все твои родственники, их место жительства, доход, род занятий, адреса и телефоны для связи, их присутствие в интернете: ВК, Инстаграм, Одноклассники и прочее.
Как пользоваться: просто раз в месяц подходить и обновлять Книгу – помечать, кто родился, кто умер.

Теперь на все вопросы о том, “Как выйти из Системы?”, “Что делать?!?!”, “Всё пропало!!”, и так далее – можете смело посылать вопрошающего на эту страницу. Граница между Системой и жизнью по своей Воле лежит в понятии семьи: либо ты работаешь на семью, либо выполняешь чужую волю.

Удивительным образом, когда поставил целью увеличение сил семьи, то становится некогда тратить время на всякое Нехорошее, и наоборот, человек тянется к Хорошему. Причём и окружающим становиться жизнь легче, а не наоборот, как некоторые могут подумать. Например, спорт как-то сам собой входит в жизнь. 

Источник: www.kramola.info

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