Новости Украины и Новороссии 28 июля 2018

Под прессом пропаганды: из мифов и лжи украинского счастья не построить

Смешалось всё в информационном пространстве Украины от разнообразия тем и выдумок. Уходящая в историю неделя продолжалась в напряженном политическом ракурсе и подготовке к глобальному для православных шестой части суши событию – Дню Крещения Руси. С учётом сложившейся политической картины на Украине даже ожидание было наполнено крайним напряжением.

Однако на первом плане в начале недели были всё же военные вести. Фронтовые сводки Донбасса отмечали обострение на Дебальцевском направлении, сильные удары отрядов ВСУ отметили и в многострадальной Горловке. Киевские вояки продолжили свои «миролюбивые» обстрелы территорий ЛНР и ДНР.

При этом командующий ООС Сергей Наев заявил о наращивании сил на преодоление броневых укреплений армейцев ЛДНР. «Полный доброты» к «украинскому» Донбассу Киев не оставляет мыслей о нападении и порабощении вольного шахтерского края. Огорчил на неделе Киев и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, недавно еще возвестивший о неприятии идеи референдума по статусу Донбасса, а теперь нанесший удар по радости. Мало того что США не желают подключаться к возможной миротворческой миссии ООН в Донбассе, так еще и готовы ждать разрешения Москвы на неё, если таковое вообще можно представить. В эксклюзивном интервью каналу «112 Украина» мистер Волкер заявил, что миротворцы ООН могут оказаться в Донбассе с согласия России: «Именно поэтому мы ведем переговоры … Без согласия России это невозможно».

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Чтобы скрасить огорчение от сокращения финансовой помощи на военные нужды Киева, Североатлантический альянс решил нанести помпезный «визит» кораблей стран НАТО в Одессу. Приехали заморские хозяева с «данью вежливости» к «туземцам», чтоб не забывали о прозападном и проатлантическом выборе.

Напоминать необходимо, поскольку «титульные патриоты» начали прозревать истину, что в мире к ним интерес истаял года три назад, если не сразу после начала войны против Донбасса. Записная украинка от ВО «Свобода» Ирина Фарион отметила на неделе потерю актуальности в отношении Украины со стороны мирового сообщества. Обиделась пани на хорватские скандалы со «славаукраинцем» Видой и дальнейшим отстранением в футбольной среде страны. Правда, неонацистка усмотрела в охлаждении интереса к внутренним проблемам Киева страх перед образованием в центре Европы «мощнейшего нациократического государства».

Оказывается, тот хаос, что творится после переворота на Украине, имеет под собой совершенно уникальную природу. «Весь мир реально панически боится рождения очень сильного нациоцентрического государства в центре Европы. Украинцы уже продемонстрировали пассионарность на двух майданах», — мифотворствует ведьма интегрального патриотизма.

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Не укладывается в этот ряд и победа украинского боксёра Александра Усика над российским коллегой Муратом Гассиевым. Даже не столько победа, сколько позиция единства двух народов, а не модное нынче разобщение «с агрессорами», которое пропагандирует официальная линия партии Киева.

Никакой ненависти или ядовитых нападок со стороны спортсменов и медиаперсон России в отношении украинца-боксёра не последовало. Победителя тепло и щедро поздравляли с победой, подтверждая статус спорта вне политики, чего не скажешь об украинской стороне. Вячеслав Кириленко буквально высказал страхи по поводу данной победы: «Усик, несомненно, классный боксер. Но еще несколько подобных событий в Москве с участием украинцев и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в “дружбу”. И это серьезно».

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Но одно дело хвастать мифическими «мускулами», а другое – принимать жестокую реальность. Например, общеизвестным фактом является вывоз с Украины леса-кругляка, контрабанда приняла угрожающие масштабы настолько, что Верховная рада хотела ужесточить ответственность за подобное преступление, но натолкнулась на президентское вето. Противоречивый шаг довольно неуклюже пытались объяснить в администрации Порошенко, указав, что идею наведения порядка поддерживают, но ждут, когда исключат «лоббистские схемы, которые попали в закон между первым и вторым чтением, в частности нормы, которые противоречат соглашению Украины и ЕС о зоне свободной торговли».

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Такой же тишиной постарались прикрыть сенсацию последнего времени об отказе Константинопольского патриарха Варфоломея принять участие с официальной делегацией в праздновании 1030-летия Крещения Руси. Константинополь не направит в Киев никого на торжества мирового значения. Политика победила исторический резон. Более того, администрация «подставила» Петра Алексеевича, заверив его в стопроцентном решении об автокефалии к годовщине Крещения Руси, но, видно, на посуле, как на стуле, амбициозные обещания остались дымовой завесой для президентских глаз, мечтавших о беспроигрышном козыре автокефалии в предвыборной гонке.

«Патриотические» СМИ специально постарались замолчать очередной конфуз Порошенко. Однако не все СМИ закрыли глаза на то, что бойкот Варфоломея имеет причиной прикарманенную львиную долю из полагавшихся «подарочных взносов» для Константинопольского патриарха. Перед началом прошения за издание томоса об автокефалии были собраны 25 миллионов долларов. В результате закулисных манипуляций к патриарху Варфоломею добрались лишь 10 миллионов долларов. Остальные $ 15 млн. растворились где-то в дебрях президентской команды. А значит, рассчитывать на решение Фанара о создании на Украине порошенковской церкви к 28 июля уже не приходится.

Чтобы отвлечь внимание от назойливой темы, Порошенко учредил госпремию имени покойного ярого националиста Левка Лукьяненко для поддержки заложников, якобы удерживаемых в русском плену, предполагается отмечать ею особо старательных в идеологически верном направлении студентов.

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Напоминанием с горящих фронтов Донбасса стало сообщение об имеющем место конфликте боевиков из добровольческих карательных батальонов и ВСУ. Если верить сообщениям Генштаба и Минобороны киевского режима, то регулярная армия вступает часто в конфликт с не подчиняющимися боевиками и пытается их разоружить. Тем не менее на деле Сергей Наев продолжает использовать этих «неподконтрольных» в интересах единоукраинских сил против республиканских армий.

Пока военные и политические страсти сменяли друг друга, из Парижа пришло сообщение об одиозном суициде. Во французской столице оборвала жизнь по своему желанию (по крайней мере по официальной версии это звучит так) украинка, художница, одна из основательниц международного женского движения Femen Оксана Шачко, оставив записку: «Вы все фейк». На некоторое время новость взбудоражила информпространство, разделив мнения о часто неадекватной и записной скандалистке в спорах о побудивших её к суициду причинах.

* * *

Закрывала политические недельные сплетни «Крымская декларация» США с официальным непризнанием результатов референдума в Крыму. Вашингтон подчеркнул четкую позицию «сохранения единой территории и суверенитета Украины». Распишитесь, получите ответ на вброшенный в Хельсинки Владимиром Путиным «мяч» для Трампа. Позитивно оценили этот документ, безусловно, в Киеве. Статусные амбиции начали перехлестывать объективное положение дел. Атлантисты в лице Британии и США выразили свою поддержку претензиям Киева на Донбасс и Крым. В реальности ничего не переменилось. Донбасс независим, воюет за полное освобождение. Крым вообще не думает возвращаться «домой» от «агрессора». Если уж такие настойчивые поборники украинской гидности, как неонацист Дмитрий Корчинский, признают, что их страна «лишняя» для мирового пространства, то возлагать надежды на заокеанские бумажки не стоит.

Разве американская декларация по Крыму уменьшит очереди пенсионеров в одном Киеве за социальными сортами хлеба, экономя каждую гривну на самом необходимом? А в реальности это происходит, причем спусковым крючком кризиса стал переворот и евромайдановский шабаш.

* * *

Закончить хочется поздравлением православных христиан со знаковой датой – 1030-летием Крещения Руси, несмотря на то что наступающее празднование окружено беснующейся толпой радикалов-неонацистов, стремящихся сорвать его миллионам человек по обе стороны условных границ.

Спадать накал политических и общественных страстей в информационной сфере не собирается. Итоги ХХ саммита БРИКС в ЮАР, нестабильность и наращивание напряженности на фронтах Донбасса, интриги в российско-американском политическом пинг-понге свидетельствуют – начало августа будет горячим.

Анна Шершнёва

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Стенгазета палаты номер 6. В сети появились выдержки из украинского учебника географии

В социальных сетях появились страницы современного украинского учебника географии для школьников (8 класс). Авторами этого учебного пособия являются такие личности как Пётр Масляк и Светлана Капирулина. Действия в майданной идеологической струе авторов учебника удостоились насмешек даже со стороны собственно украинской общественности. Комментарии того, что учебники демонстрируют, активно наполняют сеть.



Вот лишь несколько выдержек из этого учебного пособия, по которому учатся современные украинские школьники (обращаем внимание, что учебник издан в 2016 году и официально рекомендован Минобрнауки Украины):

“Фактически тысячи лет Украина была в одних и тех же пределах. Люди здесь занимались тем же, чем занимаются и сегодня – выращивали пшеницу и рожь, овощи и фрукты, разводили скот. Занимались ремеслом и охотой, обменивались товарами с близкими и дальними народами. Античные исследователи отмечали атлетическое строение мужчин, их храбрость и воинственность, а также красоту женщин. Разве это не характеристика современного украинского народа?”

Об украинской пшенице:





Сегодня украинской, трипольской пшеницей кормится весь мир. Её завезли украинские переселенцы в США, Россию, Канаду, Казахстан, Аргентину.

Об украинской космонавтике:





Непреодолимая тяга к звёздам – это особенность украинского характера. Украинцы в этой области сделали больше, чем все другие народы мира, вместе взятые. Теорию космических полётов разработали и воплотили в жизнь этнические украинцы О.Засядько, М.Кибальчич, К. Циолковский-Наливайко, Ю.Кондратюк, С.Королёв, В.Глушко, В.Челомей, М.Яримович, С.Дудчак, М.Янгель, Г.Лозино-Лозинский, И.Сикорский. Наша нация дала миру Крылья.





А как же Гагарин, разве не “украинец”?



Об украинцах, как древнейшей нации мира, как считают “некоторые учёные”:

Американские учёные считают украинский древнейшей нацией мира. Среди некоторых немецких историков бытует мнение, что украинцы являются славянизированных германцами.

Учебник проиллюстрирован следующим рисунком:

Все эти сведения были опубликованы на странице пользователя Фейсбука по имени Андрей Манчук. Вот несколько комментариев к перлам из украинского учебника:

“Стенгазета палаты №6″

“Если продолжат “исследовать то придут к тому, что обезьяна произошла от украинца”.

“Мы живём в лучшей стране на свете, и все остальные страны нам завидуют”.

И комментарий в виде листа украинского обучающегося с попыткой сдать зачёт уже по естественнонаучной дисциплине:

Однако многие пользователи отметили совершенно справедливую вещь: над этими текстами можно сколь угодно долго иронизировать, но вся проблема в том, что это сознательное оболванивание современной украинской молодёжи. А ведь именно ей через 10-20 лет перейдёт часть управления на Украине, в её регионах, и можно только представить, как аукнется всё то, что описывается такими авторами как упомянутые выше Пётр Масляк и Светлана Капирулина. Потому ирония на самом деле очень горька. Оболванивание целой нации продолжается, и отнюдь не все на Украине выступают против этого.

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Предоставят автокефалию: Порошенко похвастался обещанием от вселенского патриарха Варфоломея (ФОТО, ВИДЕО)

Делегация Константинопольского патриархата передала президенту Украины Порошенко послание вселенского патриарха Варфоломея. В ней, как утверждает пресс-служба украинского президента, патриарх Варфоломей подтвердил намерение предоставить автокефалию Украинской православной церкви. «Признавая высокую ответственность первопрестольной Константинопольской Церкви, которая никогда не переставала и не смирялась перед незаконными и неканоническими ситуациями, которые потрясали естественное функционирование православной церкви, и в эти ответственные времена она взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих Украины с конечной целью даровать украинской церкви автокефалию», — цитируется послание вселенского патриарха на сайте украинского президента. Напомним, что в настоящее время на Украине действует единственная каноническая Украинская православная церковь Московского Патриархата (УПЦ МП), а также две непризнанные мировым православием «секты»: так называемая «УПЦ Киевского патриархата» и Украинская автокефальная православная церковь. Начиная с 1991 года Киев неоднократно предпринимал попытки создать церковь, которая бы была оторвана от Московского патриархата. В апреле 2018 года Порошенко написал личное письмо патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Читайте также: И пала тьма: в Якутии в разгар дня пропало солнце и погибли птицы (ФОТО)

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