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Митинги против пенсионной реформы 28.07.2018

20:22. 28 июля 2018 Просмотров - 99 Нет комментариев Опубликовал:


Сегодня по стране прошли митинги против пенсионной реформы. Организованы они были КПРФ совместно с рядом других партий. В итоге, для КПРФ это получились самые массовые митинги, которые партии удавалось собирать за последние годы, но это разумеется стало возможным благодаря остроте проблемы пенсионного возраста и дополнительной агитации от других партий, хотя многие отмечают, что КПРФ неплохо справилась с организацией общероссийского протеста, который имеет широкую географию и приличную массовость. Разумеется, сейчас это скорее способ донести до властей наличие серьезного раздражения в обществе по поводу пенсионной реформы, тем более, что по существу ее начнут обсуждать осенью. С окончанием отпусков, ожидается новая волна митингов, которые помимо политических сил будут поддержаны и профсоюзами, что в любом случае обеспечит достаточно приличный охват и массовость.
Текущая пропагандистская линия про "хорошую пенсионную реформу" очевидно не может снять объективное недовольство граждан и лишь вызывает дополнительное раздражение со стороны людей, которых пытаются держать за дураков. Те политические силы, которые возглавят/присоседятся к этому недовольству, очевидно увеличат свой политический капитал, но насколько сильно – покажут ближайшие выборы в местные органы власти, где тема пенсионной реформы очевидно будет темой номер один. Полагаю, в Кремле тоже с интересом будут ждать их результатов, так как там будет ясен масштаб имеющегося недовольства в политическом измерении и скорее всего по итогам результатов выборов и будут принимать решения о степени корректировки заявленных положений пенсионной реформы.


Москва




Зюганов на митинге в Москве.


Удальцов на митинге в Москве.


Батов о митинге в Москве

Фото с митинга https://fotoded.livejournal.com/846322.html (заглавное фото отсюда)


Екатеринбург.


Калининград.


Ростов-на-Дону.


Ржев.


Владивосток


Якутск


Барнаул


Комсомольск-на-Амуре


Пенза


Новосибирск.


Оренбург.


Ставрополь


Биробиджан


Самара


Санкт-Петербург


Интервью с участниками митинга.


Тамбов


Казань


Карпинск


Сталинград

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, КПРФ, Митинги, общество, пенсионная реформа, протесты, экономика
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