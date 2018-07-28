Митинги против пенсионной реформы 28.07.2018
20:22. 28 июля 2018 Просмотров - 99 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Сегодня по стране прошли митинги против пенсионной реформы. Организованы они были КПРФ совместно с рядом других партий. В итоге, для КПРФ это получились самые массовые митинги, которые партии удавалось собирать за последние годы, но это разумеется стало возможным благодаря остроте проблемы пенсионного возраста и дополнительной агитации от других партий, хотя многие отмечают, что КПРФ неплохо справилась с организацией общероссийского протеста, который имеет широкую географию и приличную массовость. Разумеется, сейчас это скорее способ донести до властей наличие серьезного раздражения в обществе по поводу пенсионной реформы, тем более, что по существу ее начнут обсуждать осенью. С окончанием отпусков, ожидается новая волна митингов, которые помимо политических сил будут поддержаны и профсоюзами, что в любом случае обеспечит достаточно приличный охват и массовость.
Текущая пропагандистская линия про "хорошую пенсионную реформу" очевидно не может снять объективное недовольство граждан и лишь вызывает дополнительное раздражение со стороны людей, которых пытаются держать за дураков. Те политические силы, которые возглавят/присоседятся к этому недовольству, очевидно увеличат свой политический капитал, но насколько сильно – покажут ближайшие выборы в местные органы власти, где тема пенсионной реформы очевидно будет темой номер один. Полагаю, в Кремле тоже с интересом будут ждать их результатов, так как там будет ясен масштаб имеющегося недовольства в политическом измерении и скорее всего по итогам результатов выборов и будут принимать решения о степени корректировки заявленных положений пенсионной реформы.
Москва
Зюганов на митинге в Москве.
Удальцов на митинге в Москве.
Батов о митинге в Москве
Фото с митинга https://fotoded.livejournal.com/846322.html (заглавное фото отсюда)
Екатеринбург.
Калининград.
Ростов-на-Дону.
Ржев.
Владивосток
Якутск
Барнаул
Комсомольск-на-Амуре
Пенза
Новосибирск.
Оренбург.
Ставрополь
Биробиджан
Самара
Санкт-Петербург
Интервью с участниками митинга.
Тамбов
Казань
Карпинск
Сталинград
Источник: colonelcassad.livejournal.com