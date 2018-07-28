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Космическая гонка Хозяев Земли (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

22:18. 28 июля 2018 Просмотров - 82 Нет комментариев Опубликовал:

Артём Войтенков: Космическая гонка Хозяев Земли. Соревнование за покорение космоса между СССр и США было нарочно устроено глобальной властью.
Содержание:
00:00 – космическая гонка между СССР и США
00:50 – огромные затраты на космос
02:19 – космическая гонка для военных
03:17 – покорение космоса для внешней политики
04:24 – космос для внутренней пропаганды
08:07 – выдуманная космическая гонка
09:25 – космос был не нужен
11:55 – ракеты Сергея Королёва
13:23 – ракеты Вернера фон Брауна
14:28 – быстрый прогресс освоения космоса
15:48 – конец космической гонки
17:30 – статистика космических запусков
19:55 – глобальная космическая программа
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Источник: www.youtube.com

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