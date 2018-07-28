Космическая гонка Хозяев Земли (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Артём Войтенков: Космическая гонка Хозяев Земли. Соревнование за покорение космоса между СССр и США было нарочно устроено глобальной властью.

Содержание:

00:00 – космическая гонка между СССР и США

00:50 – огромные затраты на космос

02:19 – космическая гонка для военных

03:17 – покорение космоса для внешней политики

04:24 – космос для внутренней пропаганды

08:07 – выдуманная космическая гонка

09:25 – космос был не нужен

11:55 – ракеты Сергея Королёва

13:23 – ракеты Вернера фон Брауна

14:28 – быстрый прогресс освоения космоса

15:48 – конец космической гонки

17:30 – статистика космических запусков

19:55 – глобальная космическая программа

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Источник: www.youtube.com