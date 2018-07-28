Игры королей: Патриолухи

Теплые южные ветры обдували нависшее над пропастью «Ласточкино гнездо». Далеко внизу, с разбега налетая на скалы, разбивались в сотни тысяч брызг раскатистые волны. Чёрное море, озаренное блеском уходящего за горизонт солнца, было совсем не чёрным. Золотистые предзакатные лучи пробегали по волнам, преодолевая десятки километров, освещали его вплоть до самого берега. Над «Ласточкиным гнездом» тревожно кричали чайки. В приоткрытом окне были видны силуэты четверых мужчин…

За трапезой вели беседу телевизионный король Иван Иванович, алкогольный магнат Василий Васильевич, компьютерный гений Алекс Готман и футбольный кукловод Николай Николаевич.

– Вот, постоянно на телевидение приходят письма зрителей, просят снять какое-нибудь патриотическое кино или цикл передач про присоединение Крыма, мол, очень важное событие, никак не освещённое в медиапространстве… и прочая чепуха. Сил уже нет объяснять нашим редакторам, что надо ориентироваться не на запросы черни, а на мнение опытного начальства, которое лучше знает, чего хватает, и чего не хватает современным телезрителям. Однако ж, господа, что ни говорите, а всё-таки русский народ – весьма сплочённый и некую…кхм…народную идею, что ли, всё же имеет, – начал беседу Иван Иванович.

– Ну, так надо развратить его, превратив в безропотное стадо, – сказал Алекс, и глаза его зловеще сверкнули.

– Вот вы молодежь, вам лишь бы ломать да крушить, – осуждающе отметил Василий Васильевич, – а ведь можно эту их идею использовать в наших интересах, аккуратно превратив её из «народной» в «национальную», а из «национальной» в «интернациональную» и так далее.

– Не пойму, в чём разница-то – «народная» или «национальная»? – удивлённо спросил Алекс.

– Вы пока молоды, наш дорогой друг, но со временем и такие нюансы начнёте понимать, – наставническим тоном проговорил Василий Васильевич. – А пока лучше послушайте более простые вещи. Патриотизм, на самом деле, – очень удобная штука, и, если его пустить в нужное нам русло, он будет хорошим рычагом управления этим стадом. Мы, кстати, уже неплохо манипулируем отдельными патриотическими порывами.

– Что есть, то есть, – подтвердил Иван Иванович. – Помню, я как-то сценарий «Интернов» утверждал, так вот там в одной серии очень хорошая была манипуляция. В общем, там один афроамериканец поспорил с врачом в больнице – придурком этим, Лобановым – кто из них больше русский. И пока они спорили, один эпизодический персонаж сказал чудесную фразу: «Что Вы спорите? Кто больше выпьет – тот и русский!»

– Иван Иванович, я аплодирую стоя. Это высший пилотаж. Так с помощью патриотических чувств продвинуть в массы идею «русские всегда пили» – это высшее мастерство, – похвалил коллегу Василий Васильевич.

– А то! Не зря свой хлеб едим. Дело в том, что на манипуляции в стиле «кто не пьёт – тот не мужик» уже не все покупаются. Потому что уж слишком избитая догма. А вот на патриотизм давить, внушая ложные концепции о якобы истории и традициях русского народа, – это очень даже неплохо работает, – с гордостью сказал Иван Иванович.

– Да, эти «Интерны» очень хорошо продвигают алкоголизацию общества. А самое главное – травят себя профессиональные врачи, то есть те, кто в вопросах здоровья имеют некоторый авторитет. Подсознательно каждый зритель получает установку «раз уж и они регулярно употребляют, то это точно безопасно, и мне тоже можно», – отметил Василий Васильевич.

– Да. Помню, еще был один хороший эпизод, когда два персонажа решили вместе снимать квартиру, и один стал каждый день таскать в дом алкоголь, а второй ему говорит: «Бухаем не чаще трёх раз в неделю, а то я тут сопьюсь с тобой». Обратите внимание, какое тонкое внедрение концепции «умеренного пития». Дескать, каждый день пить – сопьёмся, а трижды в неделю – норма, – добавил Иван Иванович, очищая от кожуры апельсин.

– А вообще, господа, патриотизм – хорошая тема. К примеру, с футболом, да и вообще со спортом мы это продвигаем просто «на ура». Таким образом, любую, даже самую здравую концепцию, можно в массовом сознании виртуозно подменить на деструктивную. И самое главное – этого никто даже не заметит. Как удачно мы направили патриотичные порывы общества на выгодный нам спортивный психоз. Теперь патриотизм не в том, чтобы сделать что-то полезное для общества, а в том, чтобы визжать на футбольных трибунах или смотреть по вечерам, как два дрессированных хомячка отбивают друг другу мозги в ринге, – вступил в беседу Николай Николаевич.

– «Отстоять честь Родины» – они это так называют, даже не замечая, что честь Родины за них всё чаще отстаивают иностранцы, – рассмеялся Василий Васильевич.

– Как будто на эту честь кто-то покушается. И вообще, честь эта теперь зависит от того, кто больше мячей запинает, или кто кому сильнее в ринге по голове даст. А можно честь Родины и под нейтральным флагом защищать – патриолухи всё скушают, – добавил довольный Николай Николаевич.

– Очень тонко подмечено. Мы им так мозги промыли, что они считают, что валяться в выходной день с пивом на диване, матеря футболистов, – это проявление сознательности и патриотизма, – сказал Иван Иванович, ловко закидывая в рот дольку апельсина.

– К тому же мы здорово эксплуатируем эту тему с межнациональным противостоянием: постоянно подогреваем ненависть к другим нациям. И пока они там между собой грызутся, не замечают, как мы на них просто делаем деньги, – рассмеялся Алекс.

– Надо Вам, Алекс, в компьютерных играх тоже тему патриотизма по полной эксплуатировать. Потому что это очень выгодно. Надо больше клепать игр на тему Второй мировой, к примеру, – посоветовал Иван Иванович коллеге.

– Да, мы уже давно используем эту привязку к историческим событиям, и далеко не только к теме Второй мировой. Тот же «Сталкер» вспомните, как хорошо зашёл. Людям очень понравилось виртуально гулять по развалинам собственной страны. К тому же мы много лет спонсируем Федерацию компьютерного спорта. Только задумайтесь: чахлые очкарики, умеющие только кликать мышку, убивая виртуальных монстров, теперь будут профессиональными спортсменами, тоже отстаивающими честь Родины, – отчитался Алекс об успехах и потянулся за яблоками.

– Ну, это вы загнули, уважаемый наш айтишник. Всё же большинство осознают вредность игромании, и пропихнуть это будет очень сложно, – скептически произнёс Иван Иванович.

– «Игромания» – это давно уже не болезнь, а самый популярный журнал, посвящённый игровой индустрии. Мы специально его так назвали, чтобы подменить смысл этого понятия. Теперь тот, кто ищет в том же Интернете информацию о вреде игр и игромании, гораздо чаще встречает наши статьи о том, как современные игры развивают реакцию, сообразительность и командный дух. Командный дух для коллективной деградации, – рассмеялся компьютерный магнат.

– Браво, Алекс, я вами восхищён! – отозвался Василий Васильевич. – Хитро вы придумали с подменой понятий, а я раньше в этом деле «Независимую газету» лидером считал. Тогда поделюсь и нашим уникальным опытом: мы для алкоголя и сигарет придумали патриотичные названия. Например, сигареты «Пётр I», «Русский Стиль», «Наша Прима», папиросы «Беломорканал». И с пивом та же история: Клинское, Волжанин, Сибирская корона, Невское, Балтика, Жигулёвское, Ярпиво, Белый медведь. Такие красивые, поэтичные и патриотичные названия алкогольного яда просто лишают потребителей критического осмысления того, что они покупают. Подсознательно такие душевные русские названия вызывают ложное чувство патриотизма и ощущение, что ты как бы приобщаешься к русской культуре. У меня же целый штат профессиональных психологов, я им бешеные деньги плачу, чтобы они над этим работали.

– Да, у вас, я смотрю, серьёзно дело поставлено. У меня в штате тоже психологи работают, точнее психиологи. Они до мелочей продумывают игры, превращая геймеров в подопытных хомячков, желающих только нажимать на кнопки, чтобы получать сахарок в виде иллюзорных побед и достижений. Но тему патриотизма мы пока ещё недостаточно используем. Надо попробовать по вашему совету внедрять бренды с традиционными русскими названиями, – задумчиво сказал Алекс.

– Тему «патриотичного пития» мы у наших украинских коллег переняли. Там местным аборигенам много лет внушали, что, дескать, запорожские казаки были пьяницами и даже перед боем всё время напивались, и клепали водку с «казацкими» названиями: «Казацкая рада», «Запорожская сечь» и так далее. Ещё и рекламу крутили со слоганами в стиле «Пробуди в себе казака». И ведутся ведь. А, главное, просто-то как: силу воли, бесстрашие, благородство, личностные качества развивать не нужно, физическую силу и выносливость – тоже. Совершенствоваться, в общем, никак не нужно. Всего-то – надо пойти водки купить, чтобы стать казаком. Молодёжь на это очень здорово клюёт. Особенно патриотически настроенная, – рассказал коллегам Василий Васильевич.

– Кстати да, удачно перенаправили весь этот поток любителей казачьей культуры. Раньше они шли казачьим «Спасом» заниматься, а теперь водку с полок в супермаркете таскают. Правда, не все. Есть еще те, кто в спортзалах в шароварах своих скачет. Но это ненадолго. Мы скоро им внушим, что тот, кто не пьёт – не казак вовсе, потому что казаки – это толпа пьяных разбойников. В общем, поработаем как всегда с историей: подправим учебники, проведём курсы дополнительного образования для учителей и так далее. На этих подопытных территориях сейчас очень удобно отрабатывать технологии управления стадом и сокращения поголовья, – добавил Иван Иванович.

– Да-с, господа. Вынужден признать, что вы таки правы. Нет смысла бороться с патриотическими настроениями. Можно их использовать в своих интересах. И, главное, все будут довольны. Этот скот будет думать, что они истинные патриоты, «культуру дедов» чтут и всё такое. А то, что эта «культура дедов» нами будет создана и под наши бизнес-интересы, они даже не заметят, – закончил Алекс свою мысль.

Последний луч уходящего солнца скрылся за горизонтом, и над «Ласточкиным гнездом» повис полумрак лунной летней ночи…

Слава Ветер

Другие рассказы из серии «Игры королей»:

Источник: whatisgood.ru