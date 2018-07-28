Горбачёвско-ельцинский реванш. Евгений Спицын

Концептуал СМИ Бурбулис вынырнул из Леты и восхваляет развал СССР

Бывший государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис, подписавший в 1991 году Беловежские соглашения, заявил, что у России благодаря развалу СССР есть будущее. По его мнению, у «оптимизма» россиян есть фундамент: Конституция, принятая в 1993 году. Европейский выбор состоялся. Есть множество признаков того, что у общества и государства была редкая возможность приобщиться к долгожданному миру европейской цивилизации. С распадом Советского союза была обретена свобода, самая желанная ценность человеческой жизни, которая одновременно является и самой сложной величиной для понимания и практической реализации, утверждает соратник первого российского президента Бориса Ельцина. Комментирует историк, публицист, автор учебников по истории России Евгений Спицын.

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