Главная » Мировоззрение, Политика

Горбачёвско-ельцинский реванш. Евгений Спицын

19:35. 28 июля 2018 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал:

Бурбулис вынырнул из Леты и восхваляет развал СССР

Бывший государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис, подписавший в 1991 году Беловежские соглашения, заявил, что у России благодаря развалу СССР есть будущее. По его мнению, у «оптимизма» россиян есть фундамент: Конституция, принятая в 1993 году. Европейский выбор состоялся. Есть множество признаков того, что у общества и государства была редкая возможность приобщиться к долгожданному миру европейской цивилизации. С распадом Советского союза была обретена свобода, самая желанная ценность человеческой жизни, которая одновременно является и самой сложной величиной для понимания и практической реализации, утверждает соратник первого российского президента Бориса Ельцина. Комментирует историк, публицист, автор учебников по истории России Евгений Спицын. 

============================================================================

Рекомендуем:

Книги Евгения Спицына

============================================================================


День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Медведев отменит декларирования расходов чиновниками
Медведев, общаясь сегодня в Уфе с региональными СМИ, зарубил инициативу, которую эксперты называют главным потенциальным оружием в борьбе с коррупцией. Президент дал понять, что контролировать расходы чиновников не имеет смысла. Во-первых, это может еще ...
Эмблема Единой России скопирована с 370 дивизии вермахта. Александр (Коловрат)
Эмблема «Единой России» скопирована с 370 дивизии вермахта, а с итальянского - единая Россия, дословно, фашистская Россия. «Фаш» - Единство,единение. Источник: рассвет TV * Дополнительная информация: Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php...
Таинственное «механическое воздействие» Эдуард Лимонов об официальной версии крушения Ту-154
«Основная фаза работы завершена», — сообщили нам на пресс-конференции самые ответственные лица, выше которых уже только премьер и президент РФ, а именно сообщил генерал-лейтенант Сергей Байнетов, начальник службы безопасности полётов ВС РФ. А с ним рядом ...
О ЧВК и наркотрафике из Аргентины.
Павел Грудинин: официальные СМИ замалчиват проблему и не дают внятных комментариев со скандалами вокруг ЧВК и наркотрафика
[Видео] США убивает русcких физиков-ядерщиков
Кандидат в президенты США Рик Санторум в политических дебатах заявил, что в случае своего избрания пойдет на физическое устранение физиков-ядерщиков из России, Ирана и Северной Кореи.Столь радикальные меры политик готов применить для нераспространения ...
Медведев сделал США последнее предупреждение
Источник http://via-midgard.info/

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>