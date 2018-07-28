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Единороссы отозвали законопроект “о закрытии визовых центров”, но пообещали после лета вернуться с новой версией

13:17. 28 июля 2018 Просмотров - 72 Нет комментариев Опубликовал:

 

Представители “Единой России” сенатор Константин Косачев и депутат Госдумы Олег Морозов отозвали свой законопроект о необходимости аккредитации визовых центров, из-за которого, по словам представителей туриндустрии, в России могли закрыться все такие центры.

“По-прежнему убеждены в правильности самой идеи и будем добиваться ее законодательного оформления в интересах защиты интересов российских граждан”, – написал Косачев в субботу в Facebook, информируя об отзыве вызвавших скандал поправок.

При этом сенатор посетовал на “информационную кампанию, развернутую оппонентами самой идеи и подогреваемую, как можно предположить, владельцами и бенефициарами таких центров”.

“Оставляем эту оголтелую кампанию на совести тех, кто ее организовал. Можем только посочувствовать гражданам, которых откровенно дезинформировали и запугали. Да мы и сами без всякого сомнения проголосовали бы против закона, закрывающего визовые центры”, – заверил Косачев.

Он добавил, что в ходе развернувшейся дискуссии возникло “несколько здравых идей”, которые будут учтены в ходе дальнейшей работы над законопроектом. “Так что – да, отзываем, но нет – не отказываемся от самой идеи и обязательно вернёмся к ней в ходе осенней сессии”, – заключил Косачев.

Напомним, вызвавший возмущение законопроект был внесен в Госдуму в середине июля. Он предполагает введение обязательной аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами на территории России.

Однако в Российском союзе туриндустрии заявили, что условия получения аккредитации таковы, что на сегодняшний день им не сможет соответствовать ни один из операторов визовых центров.

“Как минимум по одному пункту – доля иностранного участия в уставном капитале – ни один из действующих операторов ВЦ не пройдет предлагаемую аккредитацию МИД. Всем иностранным дипмиссиям в России придется либо срочно менять сервис-провайдеров, либо приостанавливать деятельность визовых центров”, – предостерегла пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

Источник: https://www.newsru.com/russia/28jul2018/vc_kosachev.html

Подробнее:https://www.newsru.com/russia/28jul2018/vc_kosachev.html

Источник: pravosudija.net

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