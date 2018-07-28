Бастион мужества: как Константиновская батарея стала символом обороны Севастополя

Источник: tvzvezda.ru

Это первое и, пожалуй, самое знаменитое военное укрепление, сооруженное после присоединения Крыма к России два с половиной века назад. Константиновская батарея — практически ровесница Севастополя.



История появления легендарного форта — словно слепок с той части военной истории России, которая связана с нашими южными краями. Когда в 1774 году Османская империя отказалась от претензий на Крым, её военные корабли все ещё барражировали в окрестностях полуострова. В частности, в Ахтиарской (ныне Севастопольской) бухте курсировали не менее десятка кораблей. Императрица Екатерина II поручила Александру Суворову «решить вопрос». Тот за ночь умудрился возвести земляные укрепления: увидев это, турки посчитали, что их будут громить орудийными залпами, и поспешили покинуть бухту.

Тогда же, ещё при Суворове, возникла идея обустроить форт по типу полноценного инженерного сооружения. В 1794 году по проекту военного инженера подполковника Франца Павловича Деволана была возведена двухъярусная каменно-земляная батарея с деревянными редутами — она получила наименование «оборонительное сооружение № 1». А в 1840 году были закончены работы по строительству теперь уже полностью каменной батареи, возведенной по проекту другого военного инженера, полковника Карла Ивановича Бюрно.

В какой-то степени этот уникальный объект можно считать памятником российского фортификационного искусства, подлинным образцом «военной» архитектуры. Константиновская батарея (свое имя она получила по месту дислокации — Константиновскому мысу) выполнена в редком для подобных береговых крепостей стиле «подкова». Как отмечают специалисты, столь смелое решение было обусловлено необходимостью обеспечить ведение боя как со стороны открытого моря, так и на внутреннем рейде — в случае прорыва вражеских кораблей в бухту. Мощное строение выполнено из местного материала — прочного крымбальского камня-известняка, в длину (по фасаду) оно превышает 200 метров, в ширину составляет 25. Над морем объект возвышается на 12 метров. Батарея была рассчитана на размещение 94 орудий разного калибра, а расчет крепости предполагалось довести до 470 человек личного состава.

Боевое крещение Константиновская батарея получила 5 октября 1854 года, в разгар Крымской войны. То была самая первая бомбардировка Севастополя. В этот день форт подвергся обстрелу с 11 английских линейных кораблей: имеются свидетельства, что за три часа неприятель дал по городу не менее полусотни тысяч выстрелов. Против 428 орудий эскадры противника батарея могла выставить лишь 43 орудия — именно столько располагались в этом секторе обстрела. Что до укреплений, то они выдержали, хотя без потерь все же не обошлось: погибли пятеро защитников цитадели, почти полсотни получили ранения и контузии. Однако, несмотря на явно неравный бой, форт не только выстоял, но и сумел своим ответным огнем вывести из строя три английских корабля — линкоры «Лондон», «Ким» и «Агамемнон». Штурм Севастополя с моря не удался, и, возможно, именно поэтому противник перешел к другой тактике — осады, которая продолжалась без малого год.

Мужественно проявила себя батарея и в годы Великой Отечественной войны. Здесь дислоцировалась служба охраны водного района, а в июне 1942 года на территории форта был создан один из опорных пунктов, личный состав которого получил приказ удерживать рубеж до конца. Командование слало в цитадель радиограммы: «Продержитесь хотя бы сутки!» Дело было в разгар самых жестоких боев. Крепость в итоге продержалась трое суток, обеспечив эвакуацию мирного населения и красноармейцев с северной стороны города, вывод кораблей Черноморского флота из бухты. При этом фашисты подвергли форт обстрелу из всех видов оружия, давили артиллерией, авиацией, расстреливали из танковых пушек. Крепость держалась, за что ее даже прозвали «маленький Севастополь».

Семь десятков защитников цитадели отчаянно сдерживали натиск врага, бились до последнего, свидетельство чему — братская могила, устроенная во внутреннем дворе форта. Свои позиции оставшиеся в живых участники обороны оставили только после выполнения задачи — вывода последних судов из Севастопольской бухты. Боекомплекта для крепостных орудий на тот момент почти не оставалось… Командир подразделения Иван Кулинич, убедившись, что батарею оставили последние бойцы, взорвал пороховой склад, пожертвовав собой.

После войны до полномасштабного восстановления цитадели дело так и не дошло, хотя отдельные подразделения флота здесь размещались, например наблюдательный пост и маяк. Украинским властям тем более было недосуг всем этим заниматься, и только после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией форт увидел реставраторов. Масштабная реконструкция стартовала как проект Русского географического общества по инициативе министра обороны России Героя Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу. Строители восстанавливали батарею по старинным чертежам — их предоставил Центральный архив ВМФ РФ в Санкт-Петербурге.

На сегодня в крепости реконструировано несколько помещений, кроме того, в копилку созданного здесь музея передано около сотни экспонатов, и эта коллекция регулярно пополняется. Сейчас этот музейно-выставочный комплекс стал знаковым объектом военно-исторического туризма, повествующим о страницах ратной летописи города-героя и Черноморского флота. «История батареи неразрывно связана с героическими именами наших соотечественников, русских и советских воинов, полководцев разных эпох — от Александра Васильевича Суворова, давшего указание по первой постройке батареи, до ее защитников времен Великой Отечественной войны, — отмечает первый вице-президент РГО Герой России и Советского Союза Артур Чилингаров. — Убежден, что открытие комплекса — это не только значимое событие для жителей и гостей Севастополя, но и достойный образец сохранения памяти о людях, несомненно, являющихся примером молодому поколению».

Источник: nstarikov.ru