В 13 веке люди засыпали Прагу на 7 м. Официальная версия!

Практически все старые города оказались частично под землей на 1-2 этажа. Та же песня в подземной старой Праге:

О том что, это были когда-то надземные этажи, кроме наличия заделанных окон, говорит еще и наличие слишком красивых для подвалов арок и колонн.

Обычное официальное объяснение – что так и было построено с подвальными помещениями. Хотя, на самом деле, очевидно, что, когда-то это были первые этажи над землей. Потому что у них имеются окна и и двери, ведущие в никуда, точнее, в обычный грунт. Позже окна и двери просто заделываются кирпичем.

Другое официальное объяснение – проседание зданий либо “культурный слой”. Но, почему это происходит только со зданиями построенными до второй половины 19 века. А после – не просело ни на см за 150 лет. В этом можно легко убедиться, потому что примерно 150 лет назад появились первые фотографии.

Отличие Праги в том, что с официальным объяснением этого феномена в этом городе, похоже, все не так, как с объяснением для других городов. По этой “научной” версии, Прагу закопали … люди после того как построили:

Уровень площади Старого места, где возвышается знаменитая ратуша с часами, искусственно повышался в течение многих десятилетий, т.к. речные воды подтапливали центр города и первые этажи многих зданий оказались под землёй. Сейчас под зданием ратуши на разных уровнях находятся колодцы нескольких домов.

Источник: < ![CDATA[ ]]> https://goo.gl/7ysUKv< ![CDATA[]]>



Что это за разные уровни ПОД зданием?



Тут < ![CDATA[ ]]> https://goo.gl/i2TmkU< ![CDATA[]]> уточняется, что каждый из этих уровней до 7 метров:

В одном из уголков подземелья достаточно легко можно уловить шум с площади. Такое «особое» место единственное в подземелье. Все остальные комнаты построены на разных уровнях, каждый из которых – до 7 метров.

Ого! Если, допустим, всего 2 уровня, то, общая высота подземных сооружений – до 14 метров. Это 5 этажей по современным меркам. А если этих уровней 3?

Тут < ![CDATA[ ]]> https://goo.gl/67Ferp< ![CDATA[]]> утверждается:

подземелье Ратуши образовано во второй половине XII века … раньше на глубине нескольких метров находились первые застройки этого района, но, в связи с постоянными наводнениями уровень зданий пришлось поднять выше. Таким образом, уже в XIII веке бывшие наземные этажи стали подземными

Итак. Закопали примерно через 100 лет после того как построили.



Здесь < ![CDATA[ ]]> https://goo.gl/n2WYqe< ![CDATA[]]> это подтверждается:

В 13 веке из-за угрозы подтопления, пришлось применить мероприятия по насыпке грунта. Вследствие этого, первые этажи 70 домов оказались под землей, а целиком в подземелье отправилась улица Старого города из 5 домов.

Тут < ![CDATA[ ]]> https://goo.gl/ABCiPq< ![CDATA[]]> уточняется, что наводнение было во второй половине 13 века и вода долго не уходила:

Во второй половине XIII века уровень земли в Старом городе был повышен из-за наводнений. Вода во время сильного наводнения залила первый этаж зданий и долго не уходила. Благодаря повышению уровня земли здесь сохранились здания XIII века. Под землю тогда ушли первые этажи 70 домов

***

В этом фильме < ![CDATA[ ]]> https://goo.gl/wzYXog< ![CDATA[]]> “Города подземелья – подземелья 3 рейха в современной Праге” в самом начале 21-й минуты тоже подтверждается версия об искусственном засыпании города в 13-м веке:

8 веков назад горожане подняли уровень города

8 веков назад был 13-й век.

На времени 22:15 повторяется, что это было именно в 13-м веке.

На 23:45 утверждается, что башня высотой 69 метров (23 этажа по современным меркам) построена в 14-м веке, то есть, после того, как город засыпали. И, чтобы она и другие здания не провалились в подземелья, под всем городом построили арки и своды.

На времени 23 минуты 55 секунд утверждается что при этом город засыпан “землей и щебнем” и утрамбован.

Мне сложно представить, как без мегамашин утрамбовать 7 метров. При чем, не небольшую площадку под какую-нибудь статую, а весь город!!!

Откуда взяли такое количество вещества из какого карьера, сколько лет сколько людей этим занималось – не уточняется. По идее, возле Праги должен быть выкопан серьезный карьер. Но, я его пока не нашел и вряд ли он существует.

То есть, по словам автора этого фильма, сначала город закопали, утрамбовали в 13 веке, потом откопали в 14-м, чтобы построить арки и сводчатые потолки в подвалах под зданиями и опять закопали.

***

Ну, хорошо, уровень подняли из-за наводнения.

Как поступают в других городах, где бывают сильные наводнения?Просто строят дома не одноэтажные, а над старыми одноэтажными надстраивают еще этажи. На верхних этажах пережидают наводнение несколько дней раз в несколько лет.



Я сказал как поступают в других городах. Но, на самом деле, поступают так в той же Праге, только, после других наводнений.

В 2002 году уровень Влтавы в Праге вновь поднялся, но, никому не пришло в голову поднимать уровень земли на много метров, хотя в 21-м веке это намного проще, хотя и крайне тяжело, даже с БелАЗами. А тогда, вручную, накидали целый город до 7 метров.

Википедия о событиях 2002 года:

Сильные ливни вызвали резкий подъем уровня Влтавы… Местами дома затопило по вторые этажи, река поднялась на 6-7 метров.

Те же 6-7 метров и те же вторые этажи!!!

Так почему не закопали город как раньше по официальной версии? Если бы после каждого наводнения закапывали города, то ни одного города бы не осталось.

***

Попробуем посчитать, какой объем насыпали, хотя, это сложно сделать, поскольку не понятно, какую площадь засыпали. Но, поскольку везде говорится, что засыпали город а не какую то часть, то, будем исходить из этого.

По википедии, площадь Старого Города < ![CDATA[ ]]> https://goo.gl/LN3p1M< ![CDATA[]]> = 1.29 квадратного км.

Если такое засыпать 7-ти метровым слоем, то, общий объем = 9 млн кубометров. Для сравнения, объем Пирамиды Хеопса почти в 4 раза меньше – 2.5 млн кубов. И, по официальной версии, ее строили 20 лет. Соответственно, можно оценить примерно, что Прагу закапывали в 5 раз дольше – 100 лет, при условии, что работали те самые высокопроизводительные древние египтяне, которые укладывали 2-х тонный блок в среднем за 2 минуты.



9 млн кубов грунта весят не менее 18 млн тонн. (Плотность грунта более 2 тонн на куб).



Самый большой в мире самосвал – БелАЗ-75710 грузоподъемностью 450 тонн. Это ж.д. состав из 8-10 вагонов в зависимости от грузоподъемности вагонов.

Ему понадобится “всего” 40 000 ходок.



Загрузиться, приехать, разгрузиться, вернуться под загрузку понадобится, допустим, час. Если карьер близко от города.



Сколько часов в году? 24*365 = 8760



40 000 ходок / 8760 часов = 4 с половиной года ему понадобится работать без перерывов и выходных дней по 1 ходке в час.



Засыпать надо, кончено же, не всю площадь города, а только промежутки между зданиями. Какую часть общей площади занимают эти промежутки – науке не известно. Ну, пусть даже эта машина справится за год.



***

Я использую выражение “Официальная версия” условно. Потому что, я не нашел ссылки на каких-нибудь историков. Но, я использую версию для туристов, исходя из того, что, обычно туристам рассказывают именно официальные версии.



Но, тем не менее, хотелось бы найти официальную. Вдруг она другая все таки?



Обращаюсь за помощью зала. Давайте ссылки на все официальные объяснения возникновения подземной Праги.

Спасибо.

***

Не могу обойти вниманием, что не только Прага, но и старая часть Баальбека тоже засыпана примерно на такую высоту. Возможно и больше, но, пока что, в 2014 году археологи именно на столько откопали каменоломню самых больших мегалитов в мире. (до 2000 т) < ![CDATA[ ]]> http://levhudoi.blogspot.ru/2015/03/2014-1800.html< ![CDATA[]]>

Эти совпадения наводят на мысль о всемирном наводнении. Или тоже, сами закопали эти гигантские кирпичи, добытые с таким трудом, как и 70 домов старой Праги?

***

Связанная тема: