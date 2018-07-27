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Сводки от ополчения Новороссии 27 июля 2018

21:06. 27 июля 2018 Просмотров - 67 Нет комментариев Опубликовал:

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ЛНР: Армия провела ночные учения по отражению попытки прорыва (ФОТО)

ЛНР: Армия провела ночные учения по отражению попытки прорыва (ФОТО) | Русская весна

Занятия с ночными боевыми стрельбами состоялись на одном из полигонов Народной милиции ЛНР.

Об этом с места события сообщил корреспондент ЛИЦ.

Начальник отделения боевой подготовки капитан Народной милиции ЛНР Дмитрий Пройдисвет сообщил, что в ходе занятий были задействованы боевые машины пехоты (БМП-1), для проведения стрельб применялось стрелковое оружие и гранатометы.

«По этапу завершения слаживания взводов на одном из полигонов ЛНР было проведено занятие по боевым стрельбам взводов. Задачей было не допустить прорыва противника, с чем личный состав уверенно справился», — сообщил капитан.

По замыслу занятий противник силами до мотопехотной роты предпринял попытку наступления на один из населенных пунктов Республики. Подразделениям Народной милиции предстояло в кратчайшие сроки в ночное время занять оборону и остановить наступление превосходящих сил противника.

Пройдисвет отметил, что для многих недавно поступивших на службу военнослужащих это были первые ночные стрельбы, однако бойцы показали высокий уровень подготовки и успешно выполнили поставленные задачи.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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