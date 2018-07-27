Сводки от ополчения Новороссии 27 июля 2018
- 19:37 Басурин: НАТО направила бойцов ВСУ подучиться у «самой боеспособной» грузинской армии.
- 13:47 Ночные учения в ЛНР: Цель — не допустить попытку захвата поселка.
- 11:14 ЛНР: Армия провела ночные учения по отражению попытки прорыва (ФОТО).
Басурин: НАТО направила бойцов ВСУ подучиться у «самой боеспособной» грузинской армии
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Ночные учения в ЛНР: Цель — не допустить попытку захвата поселка
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ЛНР: Армия провела ночные учения по отражению попытки прорыва (ФОТО)
Занятия с ночными боевыми стрельбами состоялись на одном из полигонов Народной милиции ЛНР.
Об этом с места события сообщил корреспондент ЛИЦ.
Начальник отделения боевой подготовки капитан Народной милиции ЛНР Дмитрий Пройдисвет сообщил, что в ходе занятий были задействованы боевые машины пехоты (БМП-1), для проведения стрельб применялось стрелковое оружие и гранатометы.
«По этапу завершения слаживания взводов на одном из полигонов ЛНР было проведено занятие по боевым стрельбам взводов. Задачей было не допустить прорыва противника, с чем личный состав уверенно справился», — сообщил капитан.
По замыслу занятий противник силами до мотопехотной роты предпринял попытку наступления на один из населенных пунктов Республики. Подразделениям Народной милиции предстояло в кратчайшие сроки в ночное время занять оборону и остановить наступление превосходящих сил противника.
Пройдисвет отметил, что для многих недавно поступивших на службу военнослужащих это были первые ночные стрельбы, однако бойцы показали высокий уровень подготовки и успешно выполнили поставленные задачи.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su