Сводки от ополчения Новороссии 27 июля 2018

Занятия с ночными боевыми стрельбами состоялись на одном из полигонов Народной милиции ЛНР.

Об этом с места события сообщил корреспондент ЛИЦ.

Начальник отделения боевой подготовки капитан Народной милиции ЛНР Дмитрий Пройдисвет сообщил, что в ходе занятий были задействованы боевые машины пехоты (БМП-1), для проведения стрельб применялось стрелковое оружие и гранатометы.

«По этапу завершения слаживания взводов на одном из полигонов ЛНР было проведено занятие по боевым стрельбам взводов. Задачей было не допустить прорыва противника, с чем личный состав уверенно справился», — сообщил капитан.

По замыслу занятий противник силами до мотопехотной роты предпринял попытку наступления на один из населенных пунктов Республики. Подразделениям Народной милиции предстояло в кратчайшие сроки в ночное время занять оборону и остановить наступление превосходящих сил противника.

Пройдисвет отметил, что для многих недавно поступивших на службу военнослужащих это были первые ночные стрельбы, однако бойцы показали высокий уровень подготовки и успешно выполнили поставленные задачи.

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