Сможет ли Зюганов с КПРФ добиться проведения референдума по пенсионной реформе?

Что правда – то правда: у власти имеются различные „законные” способы избежать референдума. Хотя почти всё зависит от качества его подготовки партией Зюганова. Если они действительно захотят, то вся долгая процедура пройдёт безупречно.Если… если власть признает полномочность созыва референдума по вопросу предполагаемой пенсионной реформы.Возвращаясь же к Зюганову с его партийными подельниками, тоВедь управление страной они брать в свои руки не хотят, а запрет народного волеизъявления даст мощный повод ещё больше обвинять власть. И снова быть переизбранными в депутаты, и далее по кругу.А вот ежели ВЦИК одобрит проведение выражения народной воли, то в этом случае в интересах КПРФ провести его без сучка и задоринки. Потому что на это будет воля Кремля.

Источник: ss69100.livejournal.com