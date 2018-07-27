Сможет ли Зюганов с КПРФ добиться проведения референдума по пенсионной реформе?
14:06. 27 июля 2018 Просмотров - 130 2 коммент. Опубликовал: brahman
Что правда – то правда: у власти имеются различные „законные” способы избежать референдума. Хотя почти всё зависит от качества его подготовки партией Зюганова. Если они действительно захотят, то вся долгая процедура пройдёт безупречно.
Если… если власть признает полномочность созыва референдума по вопросу предполагаемой пенсионной реформы.
Возвращаясь же к Зюганову с его партийными подельниками, то им выгодно, чтобы референдум не состоялся. Ведь управление страной они брать в свои руки не хотят, а запрет народного волеизъявления даст мощный повод ещё больше обвинять власть. И снова быть переизбранными в депутаты, и далее по кругу.
А вот ежели ВЦИК одобрит проведение выражения народной воли, то в этом случае в интересах КПРФ провести его без сучка и задоринки. Потому что на это будет воля Кремля.
Если… если власть признает полномочность созыва референдума по вопросу предполагаемой пенсионной реформы.
Возвращаясь же к Зюганову с его партийными подельниками, то им выгодно, чтобы референдум не состоялся. Ведь управление страной они брать в свои руки не хотят, а запрет народного волеизъявления даст мощный повод ещё больше обвинять власть. И снова быть переизбранными в депутаты, и далее по кругу.
А вот ежели ВЦИК одобрит проведение выражения народной воли, то в этом случае в интересах КПРФ провести его без сучка и задоринки. Потому что на это будет воля Кремля.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Раз уж КПРФ вякнула за референдум, надо обязательно заставить их его инициировать! и тут же подвесить к нему парочку принципиальных вопросов за отмену ст.15, п.4 и ст.13, п.2. А повышение пенсионного возраста рассосётся потом автоматически
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КПРФ В 90X отдала свою победу на выборах либералам так что она не продалась она часть этого уродливого тела под названиям химера нео-либерально фашистского капитализма завернутый в лапсердак!