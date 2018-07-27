Сирия, ИГИЛ, последние новости 27 июля 2018

“Белые каски” в поисках спасения

Прогрессивная общественность возмущается условиями, которые Дамаск выдвинул относительно остающихся в Сирии "белых касок".Условия простые – либо сдача оружия и сотрудничество с органами сирийской власти, либо ликвидация как террористических пособников.СМИ конечно пытаются делать вид, что они не понимают, за что именно преследуют "белокасочников" и почему так спешно их вывозили с юго-запада Сирии.Дамаск конечно не забыл об участии "белых касок" в поддержке терроризма и информационнйо войне на стороне боевиков "Ан-Нусры" и Ко, а также попыток "Белых касок" способствовать иностранной интервенции против собственной страны.Вполне резонно, что в отношении "Белых касок" мы наблюдаем даже более жесткую позицию. чем в отношении некоторых группировок ССА, по отношени к котором используется примиренческая риторика в духе "они ошиблись и стали игрушкой в руках врагов Сирии"."Белые каски" позиционируются как сознательные предатели и враги и в отношении них все куда как жестче. Официальную позицию Асада поддержал и верховный муфтий Сирии, заявивший, что "Белые каски" должны быть подвергнуты судебному преследованию за военные преступления.Из речи лидера "Ан-Нусры" (после ребрендинга существует под другим названием) – "Белые каски – теневые солдаты революции".С учетом того, что осенью вполне вероятны операции САА в Южном Идлибе и Северной Латакии, встает вопрос о будущем оставшихся "белокасочников". Вполне возможно, что наступательная активность боевиков будет привязана с ударам сирийской и российской авиации, дабы соорудить очередную провокацию с хим.оружием, дабы оправдать новые удары по сирийской армии и дать США повод задержаться в Сирии. Поэтому исполнителей заранее предупреждают, что их ждет. Кто не успеет убежать на Запад и не сдастся властям, тех по сути будут ставить вне закона как обычных террористов. И слезливая пропаганда в интернете им тут конечно не поможет, когда им предстоит теплая встреча с мухабаратом. И если заправил "Белых касок" вывезут, дабы они могли вещать про "ужасы режима" из-за границы или дрейфовать от одной оппозиционной тусовки к другой в эмиграции, для многих рядовых участников организации, принадлежность к ней обретает остроту вопроса жизни и смерти, так как выехать смогут не только лишь все. Для них и оставлена приоткрытая дверь более-менее пристойного выхода связанного со сдачей и сотрудничеством с властями.В свете этого, отнюдь не случайны вопли вывезенных с юго-запада Сирии заправил "Белокасочников", что на территории Дераа и Кунтейры еще остались члены "Белых касок", которых по тем или иным причинам не вывезли. Теперь они просят ООН помочь вывезти их в Идлиб, дабы уклониться от их встречи с работниками сирийского мухабарата. Причем те, кого нельзя вывезти за границу, должны переехать в Идлиб и "продолжать работу". То есть, ООН должна помочь пермещению информационной структуры афиллированной с террористическими группировками вроде "Аль-Каиды". Как не трудно заметить, сама постановка вопроса с "работой", указывает на то, что такая "работа" в практическом смысле еще рассматривается.Бывший офицер ЦРУ Филипп Гиральди вполне ясно обрисовал ситуации с "Белыми касками": Эвакуация "Белых касок" со стороны Израиля была предсказуемой, поскольку эта группа тесно работала с Израилем, США, а также рядом террористических группировок. Они никогда не работали в районах контролируемых сирийской армией и являлись помощниками террористических группировок. США и Израиль хотят вывезти "Белые каски" из страны, чтобы журналисты и сирийское правительство не смогли допросить их, что могло позволить им выявить прямую связь с террористами, а также США и Израилем. Они опасаются, что сирийская армия начнет арестовывать их, как только те окажутся поле досягаемости, небезосновательно рассматривая их как филиал террористов".Разумеется, Сирию и далее будут обвинять в нарушении прав человека и притеснении "свободных личностей" из "Белых касок". Россию, Иран и Сирии продолжат обвинять в том, что они распространяют дезинформацию про честных "сирийских правозащитников" и очерняют их в глазах общественности. Пройдут сюжеты по ТВ, снимут документальный фильмы, может даже "Оскара" дадут, но это будет уже деятельность за пределами Сирии. Время легального разгула "Белых касок" на территории Сирии заканачивается, с токсичным активом надо что-то делать, дабы минимизировать возможный ущерб от попадания его в чужие руки. И на этом этапе роль спонсоров "Белых касок" стала особенно наглядной, разрушив оставшиеся мифы про "идейный борцов за свободу", которые на деле оказались банальными коллаборационистами помогавшими иностранной интервенции против собственной страны. Будучи загнанными в угол, они как крысы заметались в трюме анти-асадовского корабля предчувствуя скорую расплату.

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Сирия: Десятки тысяч боевиков и сотни единиц бронетехники готовятся к наступлению

Как вчера сообщили в Минобороны России, в Идлибской зоне деэскалации обстановка продолжает накаляться. По имеющейся информации, лидеры группировок «Хайат Тахрир Аш-Шам» (бывшая «Джебхат Ан-Нусра»), «Джебхат Тахрир Сурия» (объединяет формирования «Нураддин Аз-Зинки» и «Ахрар Аш-Шам»), «Сукур Аш-Шам» и «Фейлак Аш-Шам» договорились о создании совместного оперативного штаба для осуществления наступления на позиции правительственных войск. Военный источник рассказал «Русской Весне», что посредником в переговорах между бандформированиями выступил радикальный проповедник, шейх Абдурраззак Аль-Махди. «Несмотря на имеющиеся противоречия, ранее данные группировки уже действовали единым фронтом — в частности, в ходе боев за Восточный Алеппо летом и осенью 2016 года. На сегодняшний день перечисленные формирования контролируют до 75% территории Идлибской зоны деэскалации. Их общая численность достигает порядка 30 тысяч боевиков и до 300 единиц бронетехники», — рассказал представитель разведывательных органов САР. «От жителей Идлибской зоны деэскалации сирийским властям поступают сообщения о подготовке в Идлибе, Серакабе и Маарет Ан-Нуамане джихадмобилей, которые террористы готовят к применению в ходе атак на правительственные войска. Не исключены и провокации с использованием отравляющих веществ. Идлибские «Белые каски» уже неоднократно занимались подобными инсценировками совместно с «Джебхат Ан-Нусрой»*, — добавил военный. «Фиксируется проведение принудительной мобилизации мужского населения на подконтрольных террористам территориях, а также изъятие у населения продовольственных запасов, грузового транспорта и мотоциклов. Ведется активная работа по призыву молодежи, организована их военная подготовка», — сообщил собеседник «Русской Весны». Напомним, что сосредоточение больших группировок НВФ уже несколько дней фиксируется сразу на нескольких направлениях: в горах северной Латакии, в долине Эль-Габ на границе провинций Хама и Идлиб, в районах западнее города Алеппо. Туда перебрасываются подкрепления и наиболее подготовленные силы террористов, подтягивается бронированная и иная военная техника. Боевики размещаются как в палаточных лагерях, так и в жилом секторе у границ зоны деэскалации, насильственно выселяя из домов местных жителей и вынужденных переселенцев. На линии соприкосновения с Сирийской Арабской Армией бандформированиями проводится рекогносцировка, в горной Латакии и под Алеппо уже неоднократно боевики проводили разведку боем, пытались делать проходы в минных полях. Также фиксируется проведение инженерных работ по оборудованию насыпей вдоль автодорог, подобные сооружения используются для прикрытия продвижения бронетехники и мотопехоты террористов при ведении наступательных действий. Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, в течение последних суток продолжают фиксироваться нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. В течение 24 часов зафиксированы обстрелы населенных пунктов Джубб-Эз-Заур, Сафсафа, Кинсибба, Бариша, Сараф и Кабух провинции Латакия, а также районов Абтин и Хандрат города Алеппо. Читайте также: Жестокие кадры: Ополченцы Донбасса расправились с бандой ИГИЛ* у Пальмиры (ВИДЕО 18+) *Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Башар Асад встретился с семьями погибших российских военных

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